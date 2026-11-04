ABD’de Siyasi Deprem

Donald Trump, Kasım 2026 yenileme seçimlerinde açık ara kaybetti. Böylece korktuğu başına geldi ve topal ördek konumuna düştü. Bundan sonra prangalı siyasetçi olacak. Kararlarında rakiplerini ikna etmek zorunda. Yoksa iş azil sürecine (impeachment) kadar gider. Bundan sonra tek başına karar almakta zorlanacak. Senato ve Temsilciler Meclisinin denetiminde olacak. Zira Demokratlar hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu ele geçirdiler. Trump'ın karşı çıktığı sembol isimler ipi göğüsledi ve seçimleri kazandı. Bu arada İhvan aleyhtarı söylem veya kampanya da geri tepti. İsrail'de Araplar, ABD'de ise Müslümanlar beklenmedik bir çıkış yaptılar. İlk kez Senato seçimlerinde, Trump'ın "İhvancı" diye nitelediği Abdul El-Sayed seçimi kazanarak ilk Müslüman senatör unvanını aldı.

Abdul'ün ikna gücü karşısında Trump'ın gevezeliği pek işe yaramadı. Bunun kabaca anlamı şudur: Korkulan oldu ve algı düzeyinde de olsa Müslüman Kardeşler Senatoda İsrail lobisini yendi. Onca para saçmalarına rağmen sonuçların İsrail lehine çıkmasını temin edemediler. Abdul şahsi düzeyde Bill Clinton'ın Trump karşısında zaferini de temsil ediyor. 2007 veya 2008 yılında Abdul'ün parlak bir geleceğe sahip olduğunu söylemiş, onun medeniyetler çatışması tezine karşı duruşunu övmüş ve konuşmasını bütün insanlığa örnek olarak sunmuştur. Yine sınır dışı etmeyi tasarladığı veya hayal ettiği İlhan Ömer de bir kez daha Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Trump döneminde ya da İsrail'in zirvede olduğu bir dönemde tablo tepetaklak oldu. İslami kesimler ya da Müslümanlar rüzgârı arkalarına aldılar. Bu, hem ABD'de hem de dünyada bir dönüm noktası teşkil edebilir.

Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazanmasıyla birlikte rüzgâr yön değiştirmiştir. İsrail lobisi ataklarında başarısız olmuştur. Bunun nedeni Trump'ın her alanda tökezlemesidir. Filistin soykırımında İsrail'e destek vermesi, İran'la gereksiz savaş, Avrupa ile mesafenin açılması ve petrol fiyatlarının artmaması gibi tüm alanlardaki sakarlıkları bu sonucu doğurmuştur. Trump seçimleri etkilemek maksadıyla son anda manevra kabilinden bazı kararlar alsa da bunlar zamansız ve gecikmeli çıkışları temsil etmiştir. Trump kararlarında geç kalmıştır. İsrail'e 4 milyar dolarlık ödenek veya askerî yardımı anlaşmalı olarak kestiğini duyurmasının sonuçlara bir katkısı olmamıştır. Meseleyi aylar öncesinde Netanyahu ile görüştüğünü ve anlaştığını söylemesi de talihsiz yalanlarından birisi olmuştur. Amerikan seçmeni artık sahici liderler arıyor. Yine göstermelik bir hamle ile seçim arifesinde İran'ı vurması da keskin sağcı seçmenlere umutsuz bir rüşvet girişimidir. Velhasıl yenileme seçimleri Trump'ın hezimeti olmuş ve politikalarının seçmen nezdinde sağlamasını yansıtmıştır. Trump'ın politikaları seçmenden güvenoyu alamamıştır. Bu seçimler azınlıkların, Müslümanların ve Filistinlilerin yükselişini temsil etmektedir. İsrail'deki 27 Ekim seçimleri ile ABD'deki 3 Kasım seçimleri bir dönemin sonunu ve net kırılmayı göstermektedir. MAGA dalgasının çöktüğünü göstermektedir. MAGA, adını Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında kullandığı "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) sloganından alan sağcı bir Amerikan popülist ve milliyetçi siyasi akımdır. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri iken Sözcüsü olmaya hazırlanan Hakeem Jeffries, bu söylemi tersinden okuyarak bu seçim sonuçlarıyla birlikte büyük Amerika'nın geri döndüğünü söylemiştir. Söylemde Trump ABD'yi yeniden büyük yapmak isterken siyasetiyle küçültmüştür; İsrail'e tâbi kılmıştır.

2026 yenileme seçimlerinde en dikkat çekici sonuçlardan biri Michigan'dan geldi. Emekli olan Demokrat Senatör Gary Peters'ın koltuğu için yapılan yarışta, ilerici kanattan aday Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Mike Rogers'ı mağlup ederek ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi oldu. El-Sayed konuşmalarında sık sık İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin "soykırım" olduğunu vurguladı ve kurumsal para ile Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) etkisine sert eleştiriler yöneltti. AIPAC'in desteklediği aday Mike Rogers'ın sırtını yere getirdi ve mağlup etti.

Mustafa Özcan

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