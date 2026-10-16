İstanbul tufanı

Hiçbir şey gaybın meçhulü değil. Gayb aşina diller ve gönüller de bir nebze de olsa geleceği sezerler. Meşhur Arap şairi İbnu'r Rumi'nin buna dair ilginç bir şiiri vardır ve şöyledir: Linnefsi ahvalun tazillu keenneha tüşahidu fiha külle gaybin seyeşhedu (https://www.aldiwan.net/poem9992.html). Nefsin öyle halleri veya mertebeleri ve ruhun öyle gözleri vardır ki gelecekte yaşayacağı her bilinmeyeni önceden sezer, temaşa eder. Buna bazen el hissu kablu'l vuku ya da Batı illerindeki ifadesiyle déjà vu denilmektedir.

Yıllar önce Irak kökenli Hey'etül Ulema el Müslimin'e yakın Rasam Toplantıları'ndan birinde görüştüğümüz Filistinli eğitmen Abdullah Ebu'l Heyca İstanbul tufanıyla alakalı olarak bir rüyasını paylaştı. Ondan sonra da Arap aleminde birçok şehir için benzeri rüyalar görülmüştür. 14 Ekim tarihiyle birlikte İstanbul'da yağan yağışlar sele ve tufana dönüştü. Sarıyer gibi semtlerde deniz ile rıhtım birbirine kavuştu ve karıştı. Abdullah Ebu'l Heyca rüyasında bakıyor merdivenlerden ve duvarlardan sular yükselmeye başlıyor. Sular seller irtifa kazanıyor. Su dalgaları Fatih'de ikamet ettikleri binanın beşinci katına kadar yükseliyor. Ne yapacaklarını kestiremiyorlar. Çaresizlik hali yaşıyorlar. Çatı katına çıkmaya niyetleniyorlar. Bir taraftan da elektrik direklerine tutunarak aşağıya inmeyi tasarlıyorlar. Sonunda bu ikircikli halde kabus gibi rüyadan uyanıyor. Bu rüya Abdullah Ebu'l Heyca'yı pek etkiliyor ve rüyaya siyasi anlam yüklüyor. Bir tufanın gelmekte olduğunu söyleyerek Türkiye lehine bir şeyler yapmaya ve seferber olmaya çalışıyor. Bu yönde çevresini de seferber etmeye kalkışıyor. Elbette tufana benzeyen son yağmurlarla birlikte bu rüyanın siyasi değil fiziki olduğu ortaya çıkıyor. Abdullah Ebu'l Heyca'nın endişeleri yersiz çıkıyor.

Nitekim rüya ile yaşananlar birebir örtüşüyor. Gerçekle rüya arasında benzerlikler var. 84 yıldan beri bu şiddette bir yağmur ne görülmüş ne duyulmuş. Bu şiddette yağsa bile kısa sürmüştür. Aynı etkiyi göstermemiştir. Yollar nehre dönüştü. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerem Ulak ilgili bir haberinde yer yer sel dalgalarının dört metreye ulaştığını haber vermiştir. Bu da rüyada beşinci kata ulaşan yağmur tufanı kesitini doğrulamaktadır. Rüya İstanbul'u adres verse de bütün Türkiye'yi etkilemiştir. İnşaallah ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.

Mustafa Özcan

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