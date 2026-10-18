Salahaddin'in gizli düşmanları

Elbette Salahaddin Eyyübi masum değil ondan hatalar ve kusurlar sadır olabilir. Bu beşer halidir. İncelir, uzar ve kısalır. Lakin ısrarla hatalarını aramak ve ona karşı sistematik düşmanlık beslemek eski tabirle dana altında buzağı aramak gibidir. Yarası olan gocunur. İstanbul Şirinever'de Yemen Büyükelçisi Muhammed Salih Ahmed Turayk'ın konuşmacı olduğu oturum sonrasında 2013 yılı ve mücavir yıllarda Yemen'de kalmış bir arkadaşımızla tanıştık. M. Geldi isimli arkadaşımız kaldığı yıllarda Yemen'i iyi gözlemlemiş. Husi bölgesinde okuttukları 9'uncu sınıf tarih kitabından bir sayfa gösterdi.Tipik Husi hezeyanları! Salahaddin Eyyübi'nin Haçlılarla Remle anlaşmasını imzaladığını bu anlaşma gereği Haçlıların Şam sahillerini zaptettiklerini ve Sur'dan Yafa'ya kadar olan bölgeye uzandıklarını, zimmetlerine geçirdiklerini yazıyor. Aynı kitaba göre Haçlılar Müslümanlara sadece Kudüs ve bugün Gazze ile birlikte anılan Askalan bölgesini bırakıyorlar.

Bu şehirleri bir şartla bırakıyorlar. Şehirlerin harap halde kalması. Yenilenmemesi. İmarına girişilmemesi. Anlaşmadan bir yıl sonra da 589 yılında Salahaddin Eyyübi vefat ediyor. Oğulları terekesini paylaşmak üzere kendi aralarında didişiyor ve çekişiyorlar. Aynı sayfanın altında ise 'Düşün' diye bir köşe/bölüm var. Bu okuma parçasında şöyle deniliyor: Haçlılar Kudüs'ü işgal ederken Müslüman topraklarını yağmalarken, işgal ederken ve topraklarını ve Eyyübileri tehdit ederken Salahaddin Eyyübi Yemen'i işgal etmek ve Yemenlilerle savaşmak için askeri yığınak yapıyordu. Müşterek düşmana karşı Müslümanların birliğini temin etmek ve Müslümanları birliğe kavuşturmak yerine ümmetin çabalarını dağıttı. Tefrikaya çalışıyordu. Üçüncü Haçlı Seferi bölümünde bu ifadeler yer alıyor.

Araplar garazda maraz saklıdır derler. Kesinlikle Husiler halis niyetten yoksunlar. Haçlıların Kudüs'ü işgallerinden sonra Fatimilerin hangi yararlıkları gösterdiğini kendilerine niye sormuyorlar? Demek ki bugünkü ardılları ve muakkipleri gibi Fatimiler de son derece hesapçı imişler. Ya da Şavir ile Dargam Haçlılarla hesaplaşacakları yerde kendi aralarında çekişiyorlardı. Bu adamlar çamur atmasını iyi biliyorlar. İşleri güçleri fitne kazanına odun taşımak. Fatimilerin kinini güden On İki İmamcı fırka da aynı teraneleri paylaşmaktadır. Humeyni devriminden sonra yolları birleşti. Burada onlara söylenecek tek bir söz vardır ve de şudur: Salahaddin Eyyübi ile Cemal Abdunnasır'ı karıştırıyorlar! Yemen'i dağıtan Nasır toplayan da Salahaddin Eyyübi olmasına rağmen dağıtana daha hoşgörülü yaklaşıyorlar. Aynı kazanda kaynasınlar.

Mustafa Özcan

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