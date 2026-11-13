Kur’an ile mübareze edilmez!

Vaktiyle Fransız müstemlekeler bakanı olan sosyalist politikacı, sendikacı ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı dönemindeki rolüyle tanınan Robert Lacoste, Kur'an-ı Kerim'in fiili üstünlüğünü ve onunla başa çıkılamayacağını tasdik eder. Müslümanlarla arasına girmek isteseler de buna güçleri yetmez. Güçlerinin Kur'an-ı Kerim'e yetmediğini ve onu alt edemeyeceklerini itiraf ederler.

İngiliz Müstemlekeler Bakanı Gladstone da Fransız mevkidaşı gibi vaktiyle benzeri ifadeler kullanmıştır: 'Kuran Müslümanların elinde kaldıkça Müslümanları yenemeyiz'. Bezgin ve umutsuz bir biçimde 'Kur'an bizden daha güçlü ise ben ne yapayım!' demiştir. Kur'an kendi gücünü teyit eder. "İnne hâzel-Kur'âne yehdî lilletî hiye akvemu ve yubeşşirul-mu'minînel-lezîne ya'melus-sâlihâti enne lehum ecran kebîrâ(n)."Bu Kur'an en sağlam ve en doğru yola iletir. Salih amel işleyen müminleri de büyük ecir ve mükafatla taltif eder. Diğer ayetlerde de Kur'an hakkında semadan inen sağlam bir bağ ve kulp (urvetü'l vuska) benzetmesi yapılır ve tabiri kullanılır.

Kur'an arza uzatılmış semavi bir bağlaç ve en güçlü bir tutamaktır. Müslümanların gücü ona bağlılıktan neşet etmektedir. Sadece günümüzdeki gayri müslimler değil aynı zamanda geçmiş zamanlardaki cahiliyet kalıntısı gayri müslimler ve müşrikler de Kur'an'ın cazibesini ve üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Velid bin Muğire, Kur'an'ı duyduğunda şöyle demişti: "Şüphesiz onda bir tatlılık var, şüphesiz üstünde bir cilası var, tepesi meyvelidir, bereketi dibinden kaynar ve çağlar. Şüphesiz o, altında olanı paramparça eder ve şüphesiz o üstündür, hiçbir şey onun üstüne çıkamaz." Bu anlatım vakıaya da uygundur. Hadislerin teyidi mahiyetindedir. Nitekim "el hakku ya'lu ve la yu'la aleyh ya da el islam ya'lu veya yu'la aleyh" denmiştir. Hak ve İslam üstündür, hiçbir şey onu alt edemez, gölgeleyemez. İslam'ın zuhur günlerinde Velid İbni Muğire ve günümüzde Robert Lacoste ve Gladstone gibi İslam'la yüzleşmiş ve mücadelede öne çıkmış isimler Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü teslim ve teyit ederler. Onda karşı konulamaz bir güç vardır.

Demek ki hem İslam hem de karşıtları Kur'an-ı Kerim'in yüceliğine inanmakta ve bunu sözleriyle de ortala koymaktadır.

Hadiste, "bir aylık mesafeden korkuyla muzaffer kılındım" buyrulmaktadır. Hz. Ömer bunu vakıaya yansıtarak şöyle demiştir: Bizim zaferimizin sırrı kendi zaferimize inanmamızdır. Düşmanımızın da bizim zaferimize inanmasıdır. Bu yolla mübarezeye iki puan üstün çıkarız. Düşmanın maddi gücü ne kadar gelişmiş olursa olsun Müslümanlarla manevi gücü karşısında sarsılırlar.

Müslümanlar orantısız savaşlarda manevi güçle hep galip gelmiş ve muzaffer olmuşlardır.

Nitekim şöyle denmiştir:

Takdir-i Hüda kuvvet-i pazu ile dönmez

Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez.

Bu şiirin ayetteki karşılığı ve şahidi şudur:

"Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar.

Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır."

Mustafa Özcan

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