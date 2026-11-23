Şafak Çocukları

Ezanda kulağı olmayanın namazda gözü olmaz derler. Uzaktan kinaye olarak namazda ve ezanda gözü olmayanlar için "Malta'da ezan okuyor" tabiri kullanılır. İpe un seriyor anlamına gelir. Buna mukabil "Bâbıâli'de ezan sesleri" diye bir başlık hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmış da olabilir. Zira başlığı elektronik ortamda aradım ama izine rastlayamadım. Dünden bugüne Türkiye ve sair beldelerde sabah namazı kampanyaları düzenlenmektedir. Bir dönem sabah namazı buluşmaları Şevket Eygi ile birlikte anılmıştır.

İstanbul Ezanları albümü ise Paris'te ikamet eden neyzen Kudsi Ergüner'e aittir. Mevleviliğin su katılmamış asil bir temsilcisidir. Ezanlar ve bilhassa sabah ezanları insanın ruhunda dalgalanmalar meydana getiriyor. Bu nedenle de sabah namazının iki rekât sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır diye bir hadis vardır.

Sabahla veya şafakla ilgili birçok kavram var. Bunlardan birisi sabah ziyaretçileri (züvvârü'l-fecr) tabiridir. Bunlar genellikle kolluk kuvvetleri ve polisler oluyor. Sabah gelerek aranılanları derdest edip yanlarında götürüyorlar. Arap âleminde maznunlara "beş dakika" ve sonrasında şipşak evinize döneceksiniz deniliyor. Sadece Beş Dakika diye kitap başlıkları da var. Bu beş dakika bazen ömür boyu uzuyor. Bu durum bir yönüyle Cengiz Aytmatov'un 1980 yılında kaleme aldığı Gün Olur Asra Bedel romanını da hatırlatabilir. Bir de kudsi alanla alakalı olarak şafak ziyaretçileri tabiri var. Cezayir'de son günlerde sabah çocukları tabiri pek kullanılıyor.

Bu mesele birçok makaleye konu oldu. En son Muhammed Hadi el-Haseni bu alanda kalem oynattı. Meselenin özü şudur: Fransızlara karşı en çok şehidin verildiği kahraman Cezayir vilayetlerinden Setif'in bir kasabası olan el-Aynü'l-Kebire şehrinde bir Kur'an muallimi bir kampanya başlatıyor. Öğrencileri sabah namazında mahalle camiine davet ediyor. Bu çağrı ulus çapında makis buluyor hatta Cezayir'in sınırlarını da aşıyor. Bu çağrıdan sonra öğrenciler mahallenin camisinde sabah namazında buluşuyorlar. Bu çağrıda merkezi yerlerde buluşma gibi bir teklif ve tekellüf yok. Gençler ve sabiler sabah namazında mahalle camilerini dolduruyor. Böylece çocuklar sabahleyin hem kudsi bir hava teneffüs ediyor hem de hayat erken ve bereketli başlamış oluyor. Üzerlerindeki tembelliği ve ölü toprağını silkip atıyorlar. Silkeleniyorlar. Bu kampanyaya "ricalü'l-fecr" yani sabah erleri adı veriliyor. Sabah ezanları ve namazları silkelenmeye vesile oluyor. Sabah erleri ifadesi Haseni'ye İslam hakkında Friedrich Nietzsche'nin bir tanımını hatırlatıyor. "İslam erlerin (mertlerin) dini." diyor. Malik bin Nebi, İslam Âleminde Düşünce Problemi adındaki eserinde bu tanımı ve meseleyi ele alıyor, irdeliyor.

Mısırlı meşhur edip Ahmet Emin (Fecrü'l-İslam / İslam'ın Şafağı, Duha'l-İslam / İslam'ın Kuşluğu ve Zuhru'l-İslam / İslam'ın Öğle Vakti gibi kitapların yazarı) okullarda ders olarak mertlik maddesi (maddetü'r-recule) konulmasını teklif ediyor. Mertlik cinsiyette değil kahramanlık ruhunda aranmalıdır. Bunu her iki cins de eşit olarak temsil edebilir.

Fecr-i âti ve fecr-i sadıklarda buluşmak temennisiyle…

Mustafa Özcan

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