Şule'den Hale'ye!

Meramımızı anlatan bir Arap şiiri şöyledir:

Eğer Tanrı gizlenmiş bir fazileti yaymayı dilerse

Ona karşı kıskanç bir dil musallat eder

Eğer etrafını yayılan ateş olmasaydı,

öd ağacının tatlı kokusu bilinmezdi.

Bu şiir bize Tunus'ta patlak veren Yasemin Devrimi'ne hayat veren Ebu'l Kasım eş Şabi'nin mısralarını hatırlatmaktadır.

Halk bir gün yaşamayı dilerse,

Kader mutlaka ona boyun eğecektir…

Gecenin karanlığı dağılacak,

Ve zincirler elbet boşalacak, kırılacaktır

Cezayir'de bu şiiri hatırlatan bir olay yaşanıyor. İstanbul'da oturan ya da sürgünde yaşayan Hale Semir adlı Mısırlı aktivist, Cezayir'e kitap fuarına gider ve "bacıyan-ı Cezayir", yani Cezayirli bacılarla buluşur ve onlara örtünmenin ve başörtüsünün faziletini anlatır. Cazayirli kadınlar bu nidaya ve çağrıya kulak kabartır ve karşılık verir. Mihmanlarından gayet memnundurlar. Lakin araya yaban otları da karışır. Sevinçlerini gölgeleyen hasut ve kıskanç tipler ve kesimler sevinçlerini kursaklarında bırakır ve bu güzel münasebete acı katarlar. Lakin şairin dediği gibi gizli kalmış faziletin ve erdemin yayılmasına da istemeden hizmet eder ve vesile olurlar.

Bunun asrı saadette yansıması şöyledir: Bir hac mevsiminde Hazreti Peygamberin afaktan gelen kabile ve hacılara davetini, davet duyurusu engellemek üzere Velit İbni Muğire harekete geçer ve bir plan kurar. Mekke'nin girişlerini kordon altına alır ve buralarda koyduğu insanlarla daveti dinlemeye hazır olan kitlelerin önünü keser. Yollarını keser ve Hazreti Peygamberi bir sihirbaz olarak tanıtır. Hazreti Peygamberi karı ile kocasını ayıran zehir saçan ve sihir yayan biri olarak niteler. Bu sözleri aksi tesir icra eder. Buna ters etki denilir. Bu uyarılar üzerine hacı adaylarını bir merak alır ve bu davetin sahibini tanımak isterler. Meraklarını yenemezler. Mekke sokaklarına dağılırlar ve çağrının sesini ve sahibini ararlar.

Peygamberle buluşarak meraklarını gidermeye çalışırlar. Buluşma etkisini gösterir. Kabile mensupları yurtlarına döndüklerinde artık tek meşgaleleri Hazreti Muhammed'i anmak ve anlatmaktır. Böylece Kureyş'in ahmaklığıyla birlikte davet Mekke çeperini ve sınırlarını aşar ve afaka yayılır. Kureyş'in kini sonucu Dus kabilesi gibi kabileler İslam'ı seçerler. Şefleri Tufeyl İbni Amr ed Dusi Hazreti Peygamberin zuhurunu haber verir ve semadan haber/mesaj getirdiğini söyler. Mekke'de hac mevsiminde bulunduğu sürede bizzat Hazreti Peygamberi dinleme şerefine nail olmuştur. Kıskançların kıskançlığı yüzünden İslam kuru otların ve samanın içinde ateşin yayıldığı gibi yayılmıştır. Halbuki kıskançlıklarını gemleyebilseler ve yenebilseler Kureyş için en doğru olanı yapmış olacaklardı. Heyhat ! Doğru seçenek yeni daveti görmezlikten gelmek ve ademe mahkum etmek olurdu. Oysa, Allah onların eliyle İslam davetini parlatmıştır.

Cezayir'de de bazı kadın grupları başörtüsüne karşı tavır almış ve yaptıkları kıskançlık tezahürleri geri tepmiştir. Mısırlı Hale Semir de bu gelişmenin bayraktarlığını yapmıştır. Bu anlamda 1960 ve 1970'li yıllarda başörtüsüyle yükselen Şule Yüksel Şenler'in çabalarını hatırlatmıştır. Elbette her ülkenin ve her devrenin Şule Yüksel Şenler'i bulunmaktadır. Başörtüsü bir dindarlık nişanesi ve meşalesidir. Elbette başörtüsünün karşıtları da bulunmaktadır.

Hüda Şaravi, Neval Sadavi ve Cezayirli Halide Maksudi bunlar arasındadır. Her Firavun'un bir Musa'sı olduğu gibi kadınlar arasında dahi böyledir. Fazilet düşmanları bilmeden faziletin yayılmasına hizmet eder.

Allah bes baki heves!

Mustafa Özcan

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