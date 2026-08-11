Mor gözün sırrı!

Dünyanın en zengin ve en tartışmalı adamı Elon Musk, 2025 yılında kameraların karşısına çıktığında sağ gözünün altında görülen mor kütlenin (bükau's sevda/kedemat) sembolizm işaretleri mi yoksa bir sakarlık ve kaza neticesi olup olmadığı pek anlaşılamadı. Elon Musk'a sorarsanız bu uçarı oğlunun marifeti idi. Hillary'nin kocasını tırmıklaması gibi çocuk da babasının gözünün altına bir pençe kondurmuştu. Mor gözlerin sırrını herkes aynı doğrultu da yorumlamıyor elbet. Zira Elon Musk ezoterizm ile ilgileniyor. Kimileri bu morlukların altında İlluminati işaretleri algılıyor. Musk'ın izahatında doğruluk payı da olabilir. Lakin mesele daha derin olabilir.

Bir zamanlar Rusya'da sosyalizm veya komünizm denemeleri yapılırken (1924) yok olsun veya kahrolsun iffet ve namus sloganları kitlelerin hançerelerini yırtıyordu. Bu nudizm yani çıplaklık akımının bir tezahürüydü. Burjuvazi kültürü diyerek bindirilmiş kıtalar veya kitleler namusu ve hayayı hafife almış; bu değerlere kazan kaldırmıştır. Bizde de bunun akisleri olmuştur ve nitekim 'yok olsun namus" ifadesi, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait olan, bestesini Arto Tunçboyacı'nın yaptığı ve ilk kez 1991 yılında yayımlanan Gülümse albümünde Sezen Aksu tarafından seslendirilen "Namus" şarkısının en bilinen dizelerinden biridir.

Günümüzde komünist kültürün kalıntıları silinmemiş bilakis küreselleşmiştir. Birleşik kaplar teorisi bize bunu öğretmektedir. Bu nedenle-tez ister doğru ya da yanlış olsun- Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'da dans modasına karşı mukabele ettiği söylenir. Zira bir süre sonra bu moda Osmanlının sınırlarına varıp dayanacaktır. Kimse bunun hilafını düşünemez. Dolayısıyla deccalizm kültürü de küreselleşmektedir. Mesela dünya kadınlar günü özünde bir Sovyet ve komünist etkinlik iken zamanla ABD'ye sirayet etmiş ve kapitalistleşmiş ve küreselleşmiştir. Batı kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Musk gibiler de şimdi demode haline gelen kimi komünist kültür unsurlarını güncellemektedirler.

Kahrolsun iffet veya utanç akımı Rusya'da 1924 yılında baş göstermiştir. "Volga Kızıl Akarken" kitabını yazan Şevki Bektöre ve kızı Saadet Bektöre bu kavramın aşinaları arasındadır. Bu akıma tanıklık etmiştir.

Komünistler özel hayata karşı oldukları gibi mülkiyete de karşıdırlar. Bu açıdan ikinci karşı oldukları husus ise mal ve servet olmuştur. İlki imanın ayrılmaz parçası ardır, hayadır. İkincisi de özel mülkiyetin ayrılmaz parçası maldır. Ortaklığı su mera ve ateşin dışına çıkarmışlar ve buna kimi zaman kadınları da serveti de ortak etmişlerdir. Kadim İran'da böyle bir sosyalist uygulama Mazdekçiler tarafından geliştirilmiştir.

Komünist bloktan merkezkaç gücü temsil eden Yahudiler vasıtasıyla hür dünyaya intikal eden adetlerden birisi namus düşmanlığıdır. Bunu Epstein olayında gördük.

Mal düşmanlığını da İlluminatinin diğer ayağı olan Elon Musk teorisinde görüyoruz. 10 yıl içinde insanların çalışmaya ve mala ihtiyaçlarının kalmayacağını zira ihtiyaçlarının çalışmadan evlerinde karşılanacağını öngörmektedir. Buna göre yapay zeka ve robotlar iş gücünün yerini alacaktır. Bu ütopik teori üzerinden elde edilen refah eşit bir biçimde insanlara dağıtılacak ve bu suretle çalışmaya ihtiyaç kalmayacaktır. 2036 yılında bunun ilk meyveleri alınacaktır. Peki, insanlar atıl kalınca ne yapacaklar? Astrolojiyle vakit öldürebilirler! Elon Musk Haydar Baş'tan daha hayalci çıktı! Haydar Baş kadınlar evde otursunlar maaşları çalışmadan ayaklarına gelsin diyordu. Bu nedenle de 'iş aş Haydar Baş' sloganı üretilmiştir. Lakin hoca böyle bir imtiyazı erkek tayfası için öngörmüyordu. İnsanlığı toptan atalete çağırmıyordu!

Musk, Tesla adlı Sırp mucide tutkundur. Celal Şengör de öyle! Onun bazı icatları Con Ahmet'in devr-i daim makinasına benzetilir. Şimdi Con Ahmet'in devri daim makinası yerini robotlara bırakıyor.

Bazen dünyanın dümeni soldan sağa kayabiliyor. 2036 yılına kadar yaşarsak, yapacağım ilk iş Musk'tan Tesla marka bir araç istemek olacaktır. O zaman bedavacılığın sırrı ortayla çıkar!

Elon Musk sağ gözünü morartarak –demesine göre uçarı oğlu yapmıştır – acaba Deccal'a özenmiş de olabilir mi? Bilindiği gibi Deccal'ın suyu ateş ateşi de su olacaktır. Sağ gösterip sol vuracaktır! İnsanları ters köşeye yatıracaktır! Kur'an ifadesiyle müfsit kendisini daima muslih olarak tanıtır.

Mustafa Özcan

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