Problem yönetmeliklerde mi?

Türkiye'nin temel tartışma konularından biri de yükseköğretimdir. Yıllardan beri herkes elbirliği etmişçesine YÖK'ten ve 2547 Sayılı Kanun'dan şikâyet eder ve sanki YÖK kaldırılınca sorunlar da kalkacakmış gibi konuşulur. Ancak bu işlerden gerçekten anlayan kimselerin YÖK'ten şikâyet ettiklerini hiç duymadım, işitmedim.

Daha da ötesi söyleyeyim, üniversite sayısı 20 civarında olduğu bir dönemde hazırlanan YÖK Kanunu, hazırlandığı dönem için çağının ötesindedir ve Türk üniversitelerinin gelişimine çok şeyler katmıştır.

Bir şey daha iddia edebilirim. Bugün herhangi bir üniversitenin Dünya'nın en iyi 50 üniversitesinden biri olmasında, arzu edilen üniversite ikliminin oluşturulmasında mevcut yasa ve yönetmelik asla bir engel değil. O zaman sorun nedir, sorusunu soruyorsunuz ve böyle bir soru soru sormakta yerden göğe kadar haklısınız.

Yarım asrı devirdiğim şu yaşımda gördüklerim ve yaşadıklarımın bana öğrettiği şey sorunun insan olduğunu gösterdi. İyi idareciler olduğu dönemlerde her şey yolunda giderken beceriksiz ve üniversite kültürü ve ahlâkından habersiz yöneticiler kırk yılda tuğla tuğla örülen duvarı birkaç yılda yıkabilir. Mükemmel ve başarılı olmak için gereken en önemli şeyin insan olduğu o kadar açık ki! Yasa ve yönetmelikler bıçağa benzer. İyi bir cerrahın elinde insan hayatını kurtarırken bir katilin elinde geçtiğinde insanı doğrar.

Eğitimde durum farklı mı?

Yükseköğretimimizde Bologna ile başlayan eğitimi güncelleme ve geliştirme çalışmaları kalite süreçleri ile daha da ileri bir noktaya taşındı. Ancak bu süreçler maalesef kâğıt üstünde oldu ve olmaya devam ediyor. Birkaç sene önce kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu üniversitelere yol gösteren çok değerli ve önemli dokümanlar üretti. Çoğu yönetici kalite süreçlerinin üniversiteye bir faydası olmadığını düşünüyor maalesef. Öte yandan bulunulan rekabet ortamı üniversitenin üzerinde akredite olmak konusunda bir baskı söz konusu. Çözüm ise kâğıt üstünde yapıyor görünmek.

Birkaç örnek verirsem meramımı daha iyi ifade etmiş olacağım. Bologna denilince akla gelen ilk şeylerden biri belki de birincisi AKTS'dir. Sistemin doğası gereği tüm derslerin AKTS değeri farklı olmalıdır. Biz işi standarda bağladık. Tüm derslerin saatini 3, AKTS'sini 3-4 yaptık. Bir dönemde bir öğrencinin alması gereken 30 AKTS'yi bulmak için eğer 8 ders varsa altısı 4, ikisi 3, 7 ders varsa beşi 4, ikisi 5 yapılarak 30'u bulduk.

Bir diğer uygulama yıl içi değerlendirmeler. Yeterlilikler Çerçevesi ve bölüm çıktılarına göre öğrencinin kazanması gereken bilgi ve becerileri farklı yöntemler kullanarak ölçmek gerekir. Ancak biz hâlâ vize-final ile ölçüyoruz.

Bir diğer yanlış uygulama bütünleme. Dönemlik derslerde öğrencilerin başarısının ölçülmesi bir saatlik sınavla olmaz, öğrencinin dönem boyunca gösterdiği performansa bakılarak değerlendirilir ve ölçülür. Ama biz sistemin doğasına aykırı bir şekilde bütünleme sınavları yapıyoruz.

Bir örnek de lisansüstü eğitimden vereyim. Lisansüstü Yönetmeliği hazırlayanlar bir doktora eğitiminin nasıl olması gerektiğini adeta tarif etmişler, adım adım yazmışlar. Ama biz yönetmeliği anlayıp uygulamak yerine kendimizce yorumlamayı tercih etmişiz.

Bugün çoğu üniversitede doğru dürüst yapılmayan seminer dersi mesela. Bu dersin ne kadar önemli olduğunu yeterince kavrayamamış gibi davranıyoruz. Düzenli yapıldığında ve öğrencinin gelişimi takip edildiğinde öğrenciyi doktora tezine hazırlayacak olan bu ders sene başı verilen ödevle geçiştirilmekte.

Bir diğer güzel uygulama Tez İzleme Komite'sidir. Yasayı hazırlayanlar çok haklı ve doğru bir şekilde üç kişilik komitenin birinin anabilim dalı dışından olması gerektiğini düşünmüşler. Danışman hoca ve öğrenci açısından çok faydalı olduğunu düşündüğüm bu uygulamayı bir başka üniversitenin aynı anabilim dalından hoca alarak uygulayan birçok üniversite var. Bir yasa veya yönetmelikte anabilim dalı denilince herhangi bir üniversitenin anabilim dalı kastedilmez. Dolayısıyla bir başka üniversitedeki aynı ana bilim dalı öğretim üyesi farklı anabilim dalı olarak kabul edilemez, edilmemesi gerekir.

Bir örnek üzerinden açıklayayım. Sosyoloji bölümünde doktora yapan bir öğrencinin tez izleme komitesindeki iki hoca Sosyoloji bölümünden, biri de Sosyoloji dışında bir bölümden olmalıdır. Hangi bölüm olacağı öğrencinin tez konusuna bakarak belirlenir. Konuya yakınlığına bakılarak Felsefe, Psikoloji, Tarih, Edebiyat, Hukuk, Siyasetbilim veya bir başka bölümden hoca olur. A Üniversitesi Sosyoloji bölümündeki öğrencinin komitesine B Üniversitesi Sosyoloji bölümünden hoca çağrılmaz, çünkü ikisi de aynı bölüm veya anabilim dalıdır. Farklı üniversitede olması farklı anabilim dalı olduğu anlamına gelmez.

İşin daha vahim tarafı bu uygulamaya kimsenin ses çıkarmaması ve yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde uygulanmasıdır.

En başta söylediğimi tekrar ederek yazımı bitireyim. Bugün Türkiye'de bir üniversiteyi dünyadaki iyi ve mükemmel örnekler gibi yönetebilmenin önündeki engel yasalar ve yönetmelikler değildir, o yasaları ve yönetmelikleri eski alışkanlıklarına ve kendi anlayışlarına göre uyarlayan yöneticilerdir.

İsmail Güleç