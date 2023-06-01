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TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'yu 11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir limanlarında yaklaşık 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini bildirdi.

TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir’deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu
Yayınlanma Tarihi: 1.6.2023 09:42:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:44

MSB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacak.

TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı.

İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.

Böylece 11 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaş, TCG Anadolu'yu görme fırsatı buldu.

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Etiketler İstanbul Sarayburnu Sarayburnu Milli Savunma Bakanlığı İzmir Alsancak İstanbul TCG Anadolu liman İLK SİHA GEMİSİ Siha

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