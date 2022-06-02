Besmele ve Önemi - Fatma Bayram

Dinimizin en güzel prensiplerinden birisi, her işe besmele ile başlamaktır. Efendimizin (sav) çokça tavsiye ettiği "Bismillahirrahmanirrahim" yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamındaki besmele, Kur'an'dan bir ayettir. Kur'an'da 113 defa zikredilmesi fazilet ve öneminin büyüklüğünü gösterir. Yazarımız Fatma Bayram ile "En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana" isimli kitabını konuştuğumuz röportajımızdan, Besmele ile ilgili bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

💠💠💠

Besmele tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır, çok önemli bir şey söyler: "Besmele'deki "Be" bizi ve bütün varlık âlemini, yaratıcıya bağlayan be'dir. Çünkü bir Arapça cümle fiille başlar veya isimle başlar. Burada besmelenin müteallakı denilen o fiil yok. Bismillahirrahmanirrahim - Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Bu cümlenin yüklemi yok.

Müteallak: Bağlanılan yer, taalluk edilen yer, harfi cerin dayandığı, bağlandığı kelime.

Yüklem bizim yaptığımız her şey. Ben buraya girerken, besmele çektim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ne demek bu? "Bu röportajı Yarabbi, Sen'in razı olacağın şekilde, Sen'in huzuruna çıktığımda mahcup olmayacağım şekilde tamamlamayı niyet ediyorum. Bana bu konuda Rahman ve Rahim isimlerinle tecelli et" demiş oluyorum. Dolayısıyla o bağı kuramamanıza sebep oluyor, Allah bilginizin eksik olması…

Bağı kuramamak, yaptıklarınızı Allah ile bağlayamamak demek, tesbihin imamesinin kopuk olması demek. Bu yüzden devamlı bir arayış içerisindeyiz, devamlı tatminsiziz. Çok çalışıyoruz ama boşa çalışıyormuşuz gibi hissediyoruz. Niye çünkü "rıza-i ilahi"ye bağlayamıyoruz yaptıklarımızı.

Rıza-i ilahi: Allah'ın kulundan memnun olması.

Röportajın tamamını okumak için tıklayın

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr