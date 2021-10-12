Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi - Fikriyat özel

Özge Özkul: Sizi sosyal medyada sıkı takip eden okurlarınızdan biriyim. Yoğun bir ilim temponuz var. Fatma Bayram Hocamız şu an ne yapıyor?

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Fatma Bayram: 30 yıllık bir çalışmanın sonunda, pandemiyle birlikte emekli olmuştum, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan… Pandemi bize çok büyük bir alan açtı. Dijital dünyayı daha aktif bir şekilde kullanmamızı hızlandırdı. Ondan önce de ben ufak ufak denemeler yapıyordum ama pandemiyle birlikte -pek çok hocamız da bu mecraya girdiği için- ben de endişelerimden kurtulmuş olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Elmalılı tefsirini anlatıyorum, çok uzun zaman önce başlamış bir proje... Fatiha Suresi'nden başladık, Rum Suresi'ni bitirdik, Lokman Suresi'ndeyiz. Bütün sureyi okumuyoruz, her sureden bir pasaj okuyarak 30. Cüz'e gelmeyi hedefliyoruz. Bu uzun vadeli bir hedef… 30. Cüz'ün Allah nasip ederse tamamını anlatmayı istiyorum.

Fatiha Suresi'ni dinlemek için tıklayın

Rum Suresi'ni dinlemek için tıklayın

Lokman Suresi'ni dinlemek için tıklayın

Emeklilikten sonra aslında yazıya birazcık ağırlık vermek istiyorum. Daha kalıcı bir şeyler bırakmak için… Yazmayı seviyorum; düşünüyorsunuz, araştırıyorsunuz, daha ciddi bir emek ve özenle ortaya bir şeyler koyuyorsunuz. Birkaç proje var, bir kısmı bitmek üzere bir kısmı daha yarı yolda…

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Özge Özkul: Bu yeni kitaplarınız da gelecek demek oluyor o zaman… 😊

Evet, inşallah.