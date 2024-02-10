Halil İnalcık'ın dilinden Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler

Ömrünü tarih ilmine adayan, çalışmaları ile bir devre ışık tutan ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan merhum Prof. Dr. Halil İnalcık, kaleme aldığı kitaplarla uluslararası çapta bir otorite olarak kabul edilmişti. Ömrünün son demlerine dek çalışmayı bırakmayan Halil İnalcık, kaleme aldığı Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler isimli eseriyle Osmanlı tarihinde karanlık kalan noktaları aydınlattı. Sizler için Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler kitabından alıntıları bir araya getirdik.