Kudüs... Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilen ikinci mescid, Efendimizin (sav) Miraç durağı... Bugün Müslümanlar, üzerlerine atılan gaz bombalarına, mescidimize yapılan saldırılara, kadın, çocuk, yaşlı demeden kasıtlı yaralama ve öldürme girişimlerine şahitlik ediyor! Peki, terör devleti İsrail’den daha çoğunlukta olan İslam ümmeti ne yapıyor? İlk kıblen esirken sen özgür olduğunu mu sanıyorsun?

📌NEYİN KAVGASI BU?

◾ Kur'an-ı Kerim'in konusal açıdan yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden İsrailoğulları tarih boyunca gerek peygamberlerine karşı olan tavırları gerekse de kendilerine verilen birçok nimete olan nankörlükleri sebebiyle Allah'ın gazabına ve azabına düçar olmuş zavallı bir topluluktur.

◾ Hem Rasulullah (sav) döneminde Medine'de çıkarmış oldukları fesatlardan dolayı hem de tarih boyunca her nereye sürgün edildilerse bulundukları yerde huzursuzluğa sebep olduklarından dolayı hiçbir ülke ve coğrafyada istenmemişler ve yeryüzünde başıboş oradan oraya sürüklenip durmuşlardır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun kanatları altında kısmi bir istikrara kavuşmuş olan Yahudiler yine ihanetlerinden geri durmamış ve Osmanlı Devleti'nin yıkılması için ellerinden geleni artlarına koymamışlardır.

◾ İmparatorluğun çöküşü ve bölgedeki istikrarsızlığı fırsat bilen Yahudiler, kendilerine dini bir ideolojiyi alet edinerek Filistin bölgesini işgal etmiş, asırlardan beri o mübarek topraklarda bulunan halkı yurtsuz bırakmış, katliamlar, insanlık ve savaş suçları işlemiş, milyonlarca Filistinli'yi mülteci statüsüne sokmuştur.

◾ Bölgede farklı menfaatleri bulunan Avrupalı ve Müslüman görünümlü (!) bazı devletleri de arkasına alan İsrail, gün geçtikçe güçlenmeye, güçlendikçe zulmünü artırmaya devam etmiştir.

◾ Bugün yani 28 Ramazan günü Mescid-i Aksa'da kutlama yapma hazırlığında olan yerleşimci Yahudilere karşı Filistin halkı onurlu duruşunu sergilemiş, her şeyini ortaya koyarak zalimlere geçit vermemiştir.

◾ 2 milyarlık İslam aleminin onurunu Mescid-i Aksa'ya ulaşmayı başarmış birkaç bin Filistinli kurtarmıştır.

📌UYUDUĞUN YETER EY MÜSLÜMAN…

◾ 1967'den bu yana İsrail'in alçakça saldırıları bitmek bilmiyor. Filistinlilere her defasında en ağır şekillerde saldırmaya devam ediyorlar. Filistinli kardeşlerimize uluslararası toplumlardan her zamanki gibi destek yok. Üzerlerine atılan gaz bombalarına karşı polis veya asker gücüne sahip olmadan, kutsallarımızı çiğnetmemek için bedenlerini siper ediyorlar… Peygamberler ocağı, ilk kıblemizin kaderi yüce Allah'ın ve İslam ümmetinin elinde… Peki, bizler şu anda orada bulunamayan Müslümanlar olarak ne yapabiliriz?

◾ Yüce Allah Ebabil'ini de Selahaddin'ini de gönderecek ama önce bize soracak? Sen ne yaptın? İslam için yararlı ne yaptın? Oku! emrine ne kadar uydun? En donanımlı şekilde kendini yetiştirdin mi? Ahlakın en güzelini kendine düstur edindin mi? Tarihini öğrendin mi? Namazlarını kıldın, dualarını ettin mi? Uyuduğun yeter ey Müslüman… Nerede onurun? Mescid-i Aksa'mızın bulunduğu bu mukaddes şehir senden yardım bekliyor. Kalk, Yüce Allah, "Sen emredileni açıkça yap" buyuruyor Hicr suresinde… "O alaycılara karşı biz senin yanındayız."

ŞU ANDA ORADA BULUNAMAYAN MÜSLÜMANLAR OLARAK BİZLER NE YAPABİLİRİZ?

📌KUDÜS BİLİNCİNİ HERKESE AŞILAYIN

◾ Filistin davası için atmamız gereken ilk adım bu davayı bütün tarihçesi ve açılarıyla tanımak ve çevremizi bu anlamda bilinçlendirmektir.

◾ Maalesef ülkemizde dahi hala Filistin'i neden desteklememiz gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayan ve bu meseleyi Arap sorunu kabul eden bir kesim var. Halbuki zulmün dini ve ırkı yoktur. Mescid-i Aksa'yı korumak Filistinlilerin olduğu kadar bizlerin de sorumluluğudur. Bu hastalıklı bakış açısını kırmak Filistin davası için atılabilecek en önemli adımlardan birisidir.

◾ İkinci olarak şunu iyi bilmek gerekir ki Filistinliler topraklarını İsrail'e satmamışlardır. "Elleriyle yaptıklarının sonucunu görsünler" diyerek koltuklarımıza yaslanmak ne insanlık adına ne de tarih adına kabul edilebilir bir hareket değildir. Filistinliler topraklarını satmamışlardır. Satmış olsalar dünyada istedikleri yerde geçinebilecekken şu anda dünya üzerinde 6 milyon Filistinli mülteci olmazdı! Araştırmadan uzak, bilgisizce verilen bu hükümlerden vazgeçilmesi gerektiğinin idrakına bir an önce varılmalıdır.