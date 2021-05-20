Ad Kavmine gönderilen peygamber "Hz. Hud"

Hz. Hud, Nuh kavminin helakından sonra putperestliğe yönelen Ad kavmine gönderilen bir peygamberdir. 150 yıllık hayatı boyunca çevresindeki insanları tevhit dinine çağıran Hz. Hud kavmi tarafından reddedilmiş ve en sonunda Allah’a iman edenler hariç bütün kavim helak olmuştur.

📌 HZ. HUD KUR'AN-I KERİM'DE ZİKREDİLMİŞ MİDİR?

Hz. Hud'un adı Kur'an-ı Kerim'de toplamda 10 defa zikredilmektedir. Ayrıca Hz. Hud'un adına müstakil bir sure olup Mushaf sıralamasına göre on birinci sırada yer almaktadır. Hz. Hud'un gönderildiği kavmin adı olan Ad kavmi de Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir.

Hz. Hud'un Ad kavmine gönderildiği ve onları tevhit dinine çağırmakla vazifelendirdiği Araf suresinin 65. ayetinde şu şekilde dile getirilmiştir:

"Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). O dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısınız?"

Araf suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN CÜZ VE SURELERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

📌AD KAVMİ İLE ALAKALI GENEL BİLGİ

Bu kavme ismini veren kişi Âd, Nûh'un torunlarından Avs'ın oğludur. Avs'ın babası İrem, onun babası Hz. Nûh'un oğlu Sâm'dır. İslâmî kaynaklarda Hûd'un İrem'in çocukları arasında babasına en çok benzeyen, esmer, gür saçlı, güzel yüzlü olduğu nakledilir.

Âd kavminin yaşadığı coğrafî bölge, birçok tarihçi ve müfessire göre Yemen'dir. Bu kavim Yemen'de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamıştır ki Kur'ân-ı Kerîm'de de Hz. Hûd'un Ahkāf (الأحقاف) bölgesinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderildiği anlatılmaktadır.

Direkt Ad isminde bir sure olmasa da "yüksek mekanlar" manasına gelen ahkaftan kasıt Hz. Hud'un kavmi olup Kur'an-ı Kerim'in kırk altıncı suresine verilen isimdir. Dolayısıyla hem Hz. Hud hem de ilahi bir elçi olarak gönderildiği Ad kavmi Kur'an-ı Kerim'de farklı bağlamlarda bahsedilmiştir.

📌AHKAF SURESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen "Ahkâf" kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen "Âd" kavminin yaşadığı Yemen'de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir.

📌HZ. HUD'UN MESLEĞİ NEDİR?

Hz. Hud ticaret ile ilgilenen bir peygamberdi ve kavmi içinde oldukça saygın bir konuma sahipti. Kazancı ile çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olur, cömertliği ile tanınırdı.

PEYGAMBERLER TARİHİ SAYFAMIZDAN KUR'ANDA İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

📌AD KAVMİ HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA YAŞAMIŞTIR?

Ahkaf bölgesinde yaşayan Ad topluluğu yirmi üç büyük aileden oluşan ve Arapça dilinde konuşan bir kavimdi. Büyük Nuh tufanından sonra Ahkaf bölgesinde büyük bir saltanata erişmişler ve birçok nimetle rızıklandırılmışlardı. Kendilerine çok sağlam ve gösterişli evler yapıyor çok geniş bahçeler kuruyorlardı. Ancak ne var ki karşılaşmış oldukları bunca nimet onları şükür sahibi kılacağına büyüklenme ve küfre itmiş ve hızla alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ı unutmuşlardı.

📌AD KAVMİ HANGİ İMKANLARA SAHİPTİ?

Özellikle Şuara suresinin 128-130. ayetleri arasında Ad kavminin yaşam koşulları hakkında bilgi verilmekte ve bu nimetlerden dolayı Allah'tan korkmamaları ve O (cc)'na itaat etmemeleri eleştirilmiştir.

Şuara suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız?"

Ad kavminin Nuh kavminden sonra yaşadığı ve yukarıda bir kısmından bahsettiğimiz birçok nimetlerle rızıklandırıldığı Araf suresinin 69. ayet-i kerimesinde şu şekilde teyit edilmiştir:

"Sizi uyarmak için, içinizden bir adam vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (vahiy) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nûh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz."

Araf suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

📌AD KAVMİ HZ. HUD'A İMAN ETTİ Mİ?

Maalesef Ad kavmi, içinde bulundukları onca nimete karşı Nuh tufanından sonra putperestliğe başlayan ve tevhit dininden uzaklaşan ilk kavim olmuştur. Peygamberleri Hz. Hud'un uyarıları ve azap haberine karşın duyarsız kalmışlar ve küfürlerinde ısrar etmişlerdir. Kendilerinden hiçbir ücret talep etmeyen ve tek gayesi onları doğru yola irşad etmek olan Hz. Hud'u yalancılık ve beyinsizlikle suçlamışlardı.

Hz. Hud'un daveti ve kavminin onu reddedişi Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet-i kerimelerde değinilmiştir:

Kavminin inkârcı ileri gelenleri, "Biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz" dediler. (Araf/66)

Dediler ki: "Ey Hûd! Bize açık bir mûcize getirmedin; biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz; biz sana iman edecek de değiliz. ( Hud/54)

E-KİTAP SAYFAMIZDAN RİYÂZU'S SÂLİHÎN OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

📌AD KAVMİNE NASIL BİR AZAP GÖNDERİLDİ?

Hz. Hud'un uzun uğraşlarına rağmen kavmi ona hem iman etmeyip hem de üzerlerine azap inmeyeceği konusunda meydan okuyunca Ad halkı için azap ilahi bir ceza olarak indirilmiştir. Yedi gece sekiz gün boyunca şiddetli ve soğuk bir kasırganın etkisiyle hem kendileri hem de güçlerinin büyük bir göstergesi olan ev ve bahçeleri darmadağın olmuş Kur'an-ı Kerim'in tabiri ile "sökülmüş hurma kütükleri"ne dönmüşlerdir.

"Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak, onlara yardım da edilmeyecektir."(Fussilet/16)

Fussilet suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Allah o kasırgayı ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki (orada bulunsaydın), o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün." (Hakka/7)

Hakka suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

📌AZAPTAN SONRA HZ. HUD VE İNANANLARA NE OLDU?

Ad kavminin muhteşem sarayları ve köşkleri kendilerine indirilen azapla yerle bir olmuş; böylece yok olup gitmişlerdir. Bu azaptan yalnızca Hz. Hud ve ona iman eden bir grup insan kurtulmuş ve Yemen'den çıkıp Mekke yönüne hicret etmişlerdir.

Hz. Hud'un nerede vefat ettiği konusunda birtakım farklı görüşler mevcuttur. Kimileri kavminden bazı kimselerle beraber göç ettikleri Mekke topraklarında Hak Teala'ya yürüdüğünü düşünse de, Hz. Hud'un Şam, Yemen, Filistin ve Humus gibi farklı bölgelerde vefat ettiğini düşünen araştırmacılar da mevcuttur.

Allah'ın salat ve selamı bütün peygamberlerin üzerine olsun…

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER