Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...
Resul-i Ekrem Efendimiz, dedesi Abdülmüttalib'in vefatının ardından amcası Ebu Talib tarafından himaye edildi. Her peygamber gibi Resulullah da gençlik yıllarında çobanlık yaptı. Mekke'de o devrin yaygın cahiliye uygulamalarının hiçbirine katılmayan Hz. Muhammed, hayatının hiçbir döneminde putlara tapmadı, putlar adına kurban edilen etlerden yemedi, cahiliye devri eğlencelerine dâhil olmadı… Gençliğinde, haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yapılan Hilfü'l Füdul adlı anlaşmaya katıldı; ticari yaşamındaki güvenilirliği sebebiyle "el Emin" olarak anıldı. Peygamber Efendimiz, İslam'dan önce de iffeti, mertliği, merhameti ve hak severliği ile tanınırdı.
Giriş Tarihi: 19.05.2021
17:40
Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
17:51
RESUL-İ EKREM’İN ÇOCUKLUĞU
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) henüz
Onu önce dedesi Abdülmüttalib daha sonra ise amcası Ebu Talib himayesine aldı. doğmadan yetim, 6 yaşında ise öksüz kaldı.
🔸 Dedesi Abdülmüttalib,
gösterdi. Kureyş reisiydi ve torununa karşı büyük bir ilgi ve sevgi
🔸 Onu
ciddi sorunları görüşmek için serdiği kilimin üzerine oturduğu zamanlarda çocuk Muhammed de oyuncaklarını atıp meclise katılmayı bek severdi ve en önde dedesinin yanında oturmak isterdi. yer aldığı meclislerde yanında götürür;
Amcaları buna engel olmak istediklerinde dedesi Abdülmüttalib hep şöyle derdi: "Onu bırakın, o kendisini büyük bir insan olarak görüyor ve ben de ümit ediyorum ki öyle olacak, o çok aklı başında biri."
🔹 Dedesi Abdülmüttalib,
ve büyük bir özen göstermesini tavsiye etmişti. vefatından önce onu oğlu Ebu Talib'e emanet etmiş
🔹 Ebu Talib ise Hz. Muhammed'i çocuklarından daha fazla sevdi,
gayret sarf etti. onun uğurlu olduğuna inandı ve iyi yetişmesi için
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Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu
AMCASI EBU TALİB ONU HİMAYE ETTİ
🔸
ve Peygamberimizin (sav) "ikinci annem" dediği Fatıma bint Esed, Resul-i Ekrem'e (sav) büyük bir ihtimam göstermişlerdi. Hem Ebu Talib hem de onun hanımı
🔸 Ebu Talib,
nübüvvetin ardından da desteğini esirgemedi. En büyük destekçisi olarak yaşamının sonuna kadar onun arkasında durdu. onu çocukluk ve gençlik döneminde himaye ettiği gibi
🔸 Peygamber Efendimiz,
Suriye'ye giden amcası Ebu Talib'e katılmıştı. 9 ya da 12 yaşlarında iken ticaret için
🔸 Busrâ'da kervanın konakladığı sırada burada bulunan
ile ilgili bazı rivayetler bulunur. Bahîra adlı bir rahibin Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olacağına dair söyledikleri
🔍 Rahip Bahira hikâyesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...
GENÇLİK YILLARINDA KOYUN GÜTTÜ
🔸 Resul-i Ekrem'in (sav)
bu nedenle Hz. Muhammed (sav) okuma yazma öğrenmemişti. döneminde Mekke'de okul yoktu;
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) oldukça kalabalık bir aileye sahip olan
10 yaşlarından itibaren onun ya da başkalarının koyunlarını gütmüştü. amcası Ebu Talib'e yardımcı olabilmek amacıyla
🔸 Risaletinin ardından kendisine sorulan bir soru üzerine
söylemişti. "her peygamberin koyun güttüğünü"
🔸 Gençlik döneminde
bu sayede amcasının bütçesine katkı sağlayabilmişti. Mekkeliler için çobanlık yapan Resulullah (sav),
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Peygamberlerin gündelik hayatta yaptıkları meslekler
CAHİLİYE DEVRİNİN KÖTÜLÜKLERİNE BULAŞMADI
🔸 İslami kaynaklara göre Peygamber Efendimiz (sav),
bulaşmadı. hayatının hiçbir döneminde Cahiliye devrinin kötülüklerine
🔸 Çocukluğundan itibaren
onun güzel hasletleri tebliğe başlaması ile pek çok kalbi fethetmişti. sergilediği örnek davranışlarla gönüllerde yer etmiş;
🔸 Cahiliye döneminde yaygın olan
uzak durmuştu. içki, kumar, zina gibi kötü alışkanlıklardan, şiddet, adaletsizlik ve gayri ahlaki bir yaşamdan
CAHİLİYE NE ANLAMA GELİR?
🔹 Cahiliye,
kabilecilik, kan davası, kibir, taassup, zorbalık gibi özelliklerin hâkim olduğu dönemdir. şiddet, saldırganlık, adaletsizlik, güçlünün yanında olup mazlumu ezme,
🔹 İslam öncesi
ve bu devrin kötü özelliklerinin, küfrün, şirkin ve her türlü ahlaksızlığın terk edilmesi emredilir. Mekke halkının yaşantısı Cahiliye devri olarak adlandırılır
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PUTLARLA İLGİLİ HİÇBİR TÖRENE KATILMADI
🔸 Cahiliye döneminin en yaygın özelliklerinden olan
putlarla ilgili olan hiçbir törene katılmamıştı. putperestliği hiçbir zaman benimsememiş;
🔸 El Halebî'nin naklettiğine göre,
bir bayramları vardı. Mekkelilerin her yıl düzenlenen, büyük bir coşkuyla katılım sağlanan
🔸 Her yıl, Hz. Muhammed (sav)
ileri sürerdi. bu törenlere katılmamak için bir mazeret
🔸 Bir defasında halaları onu, başkalarıyla birlikte
ilahi gazap ile tehdit ettiler. bu şenliklere katılmadığı için azarlayıp
🔸 Hz. Muhammed (sav) onlara katıldı; ancak
geri döndü. şenliğin ortasında benzi bembeyaz kesildi ve titreyerek akrabalarının çadırına
🔸 Kendisine bu müşrik bayramına
garip ve tuhaf insanlar gördüğünü anlattı. ne olursa olsun katılmasını yasaklayan
🔸 Amca ve halaları sonraki yıllarda
asla zorlamadılar. onu bu tür törenlere katılması için
🔊 Prof. Dr. Casim Avcı'nın anlatımıyla "Peygamberimizin gençliği" podcastini dinlemek için tıklayın.