Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...

🔸 Hem Ebu Talib hem de onun hanımı ve Peygamberimizin (sav) "ikinci annem" dediği Fatıma bint Esed, Resul-i Ekrem'e (sav) büyük bir ihtimam göstermişlerdi.

🔸 Ebu Talib, onu çocukluk ve gençlik döneminde himaye ettiği gibi nübüvvetin ardından da desteğini esirgemedi. En büyük destekçisi olarak yaşamının sonuna kadar onun arkasında durdu.

🔸 Peygamber Efendimiz, 9 ya da 12 yaşlarında iken ticaret için Suriye'ye giden amcası Ebu Talib'e katılmıştı.

🔸 Busrâ'da kervanın konakladığı sırada burada bulunan Bahîra adlı bir rahibin Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olacağına dair söyledikleri ile ilgili bazı rivayetler bulunur.

🔍 Rahip Bahira hikâyesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...