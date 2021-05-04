Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...

🔸 Peygamber Efendimizin (sav) doğumu itibariyle bazı mucizelerin olduğu bilinir.

🔸 Bu mucizelerin bir kısmı Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara da bildirilmiştir.

🔸 Son peygamber olan Resul-i Ekrem'e (sav) erişmeleri halinde, onun peygamberliğine ve getirdiği dine iman etmeleri emredilmiştir.

🔸 Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olarak gönderileceğinin yazılı olduğu belirtilmiştir.

"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar."

📕 Bakara suresi 146. ayetin tefsiri

"Onlar, ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler."

📕 A'râf suresi 157. ayetin tefsiri

"Meryem oğlu Îsâ da şöyle demişti: "Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim." Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, "Bu (kanıtlar) besbelli bir büyü!" dediler."

📕 Saf suresi 6. ayetin tefsiri