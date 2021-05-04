Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...
Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara son peygamberin müjdesi verilmiş; onun sahip olduğu özellikler, vahiy ve peygamberler aracılığıyla kendilerine bildirilmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimizin sahip olduğu özellikler, nübüvvetten önce gerçekleşen bazı mucizeler, bu duruma işaret eden hadiselerdendir. Peygamberimiz, çocuk yaşta amcası Ebu Talib ile birlikte bir ticaret kervanıyla Suriye'ye gelmiş; burada Bahira adlı bir rahip, onun nübüvvet mührüne sahip olduğunu görmüş ve iyi bakılıp himaye edilmesini öğütlemiştir.
Giriş Tarihi: 04.05.2021
17:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
17:32
EHL-İ KİTAP’A BİLDİRİLEN SON PEYGAMBER
🔸 Peygamber Efendimizin (sav)
olduğu bilinir. doğumu itibariyle bazı mucizelerin
🔸 Bu mucizelerin bir kısmı
da bildirilmiştir. Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara
🔸 Son peygamber olan Resul-i Ekrem'e (sav) erişmeleri halinde,
emredilmiştir. onun peygamberliğine ve getirdiği dine iman etmeleri
🔸 Nitekim
yazılı olduğu belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olarak gönderileceğinin
"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar."
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Bakara suresi 146. ayetin tefsiri
"Onlar, ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler."
📕 A'râf suresi 157. ayetin tefsiri
"Meryem oğlu Îsâ da şöyle demişti: "Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim." Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, "Bu (kanıtlar) besbelli bir büyü!" dediler."
📕 Saf suresi 6. ayetin tefsiri
NÜBÜVVET ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN BAZI OLAYLAR
🔸 Kutsal metinlerin pek çoğunda,
zaman ilerledikçe bu beklentilerin arttığı ifade edilir. Ortadoğu bölgesinde yaşayanlar arasında yeni bir peygamberin geleceği beklentisinin olduğu,
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili
bilinir. nübüvvet öncesinde bazı olayların gerçekleştiği
🔸 Resulullah'ın (sav) annesi Âmine'nin, ona hamile olduğu sırada bir rüya gördüğü,
belirtilir. doğuracağı çocuğun önemli bir mevkiye sahip olacağının kendisine bildirildiği
🔸 Babası Abdullah'ın alnında bulunan nur,
intikal etmiştir. ona hamile kalması ile Âmine'ye
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Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler
🔸 Doğumu sırasında
sütannesinin yanında olduğu sırada bazı olağanüstü durumlar gerçekleşmiştir. melekler annesine yardımcı olmuş;
🔸 Bununla birlikte Allah Teâlâ'nın Peygamberimize (sav)
belirtilmiştir. gençliğinde bazı lütuf ve yardımlarda bulunduğu
"O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi?"
📕 Duhâ suresi 6-8. ayetlerin tefsiri
"Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi?"
📕 İnşirah suresi 1-4. ayetlerin tefsiri
AMCASI EBU TALİB’İN HİMAYESİ
🔸 Peygamber Efendimiz (sav)
kalmıştır. henüz doğmadan yetim, 6 yaşındayken ise annesinin vefatıyla öksüz
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ve ona karşı büyük bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Dedesi Abdülmüttalib onu yanına almış
🔸 Rivayetlere göre kuraklık baş gösterdiğinde
ahali ile yağmur duasına çıkmıştır. Kureyş reisi Abdülmüttalib
🔸 Torunu Hz. Muhammed'i (sav) işaretle
bu ümidi boşa çıkmamıştır. onun "temiz yüzü suyu hürmetine" yağmur istemiş;
🔸 Hz. Muhammed (sav)
onu oğlu Ebu Talib'in himayesine bırakarak ona özen göstermesini vasiyet etmiştir. 8 yaşına geldiğinde, dedesi Abdülmütttalib vefat etmiş;
🔸 Amcası Ebu Talib,
onun uğurlu olduğuna inanmış ve iyi yetişmesi için çaba göstermiştir. Hz. Muhammed'i (sav) çok sevmiş,
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Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib
🔸 Hz. Muhammed (sav), rivayetlere göre 9 ya da 11 yaşındayken
katılmıştır. ticaret amacıyla Suriye'ye giden amcasına
🔸 Ticaret kervanı, her zaman olduğu gibi Busrâ'da,
konaklamıştır. Bahîrâ adlı münzevi rahibin manastırı yanında
🔸 Rivayete göre Bahîrâ'nın yaşadığı
ve bunu okuyan rahip, Hristiyanların en bilge din adamı sayılmaktadır. bu küçük manastırda eskiden kalma bir kitap bulunmakta
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RAHİP BAHÎRÂ PEYGAMBERİMİZİ FARK ETTİ
🔸 Müslüman bibliyografya âlimi İbnü'n Nedîm,
suhuf tercümeleri olabileceğini ifade etmiştir. Bahîrâ'nın elinde bulunan bu dini metinlerin,
Önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen kutsal metinler. Suhuf:
🔸 Bilgin rahiplerden olan
ve konuşmamıştır. Bahîrâ, daha önceki ticaret yolculuklarda Kureyşliler buradan geçtiklerinde onlarla hiç ilgilenmemiş
🔸 Fakat manastırdan dışarı bakarken
ağacın altında oturduğunda ise ağaç dallarının onun üzerine eğildiğini fark etmiştir. Hz. Muhammed'i (sav) bir bulutun gölgelendirdiğini görmüş;
🔸 Bu olayın ardından
davet etmiştir. bir sofra hazırlayarak ticaret kafilesini yemeğe
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Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu