Peygamber Efendimizin diğer ülkelere gönderdiği elçiler

➡ Tarih, ahbâr (rivayet), şiir, nahiv (söz dizimi) ve lugat âlimi İbn Hişam der ki: "Resulullah aleyhisselâm, ashabından bazılarını hükümdarlara gönderdi ve yazdırıp ellerine verdiği mektuplarla, onları, İslamiyet'e davet etti. En güvenilir bir zat, bana söyledi. O da, "Bana, bildirildiğine göre, dedi, Resûlullâh aleyhisselâm, Hudeybiye günü, umre yapmaktan alıkonulduktan sonra, bir gün ashabının yanına varıp: 'Ey insanlar! Şüphe yok ki, yüce Allah, beni, rahmet olarak ve herkese gönderdi. Havarilerin, İsa b. Meryem'e karşı muhalefette bulunduktan gibi, siz de, bana karşı muhalefet etmeyiniz!' buyurdu.

Ashab "Yâ Resulallah! Havariler, nasıl muhalefette bulundular?" diye sordu. Resulullah: "Benim, sizi davet etmiş olduğum vazifeye, O da, onları, davet etmişti. Onun, yakın yere gönderdiği kimseler, gitmeğe razı oldular ve selâmeti buldular. Uzak yere göndermek istediği kimseler ise, oralara kadar gitmek istemediler, güçsündüler, yüksündüler. İsâ da bunu, Allah'a arz ve şikâyet etti. Yüksünenlerden her biri, gönderilecekleri milletlerin dilini konuşur oldukları halde, sabaha çıktılar!" buyurdu.

(İbn İshak, İbn Hişam - Sıre c. 4, s. 254)