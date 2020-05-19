Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Halkası eserinden 20 alıntı

Baki'den sonra, Sultanü'ş Şuara unvanına sahip ikinci şair olan Necip Fazıl Kısakürek, düşünce hayatımızda, fikirleri ve eserleriyle derin izler bıraktı. Kaldırımlar şairi, en çok şiirleriyle üne kavuşsa da hem Büyük Doğu idealiyle hem de fikir hayatımıza kazandırdıklarıyla hafızalarımıza kazındı. Peygamber Halkası isimli eserinde, sahabi keyfiyetinden bir pırıltı verebilmek gayesini gütmüş ve alınlarında sahabilik nurunu taşıyan ebediyyet kahramanlarından bir kısmını örnekleştirdi. Sizler için Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Halkası eserinden 20 alıntı derledik.