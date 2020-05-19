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Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Halkası eserinden 20 alıntı

Baki'den sonra, Sultanü'ş Şuara unvanına sahip ikinci şair olan Necip Fazıl Kısakürek, düşünce hayatımızda, fikirleri ve eserleriyle derin izler bıraktı. Kaldırımlar şairi, en çok şiirleriyle üne kavuşsa da hem Büyük Doğu idealiyle hem de fikir hayatımıza kazandırdıklarıyla hafızalarımıza kazındı. Peygamber Halkası isimli eserinde, sahabi keyfiyetinden bir pırıltı verebilmek gayesini gütmüş ve alınlarında sahabilik nurunu taşıyan ebediyyet kahramanlarından bir kısmını örnekleştirdi. Sizler için Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Halkası eserinden 20 alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 05:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:01
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🔸 "Allah'a sığın! Bil ki, bütün dünya ehli ölür, sema ehli de baki kalmaz."

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🔸 "Muhakkak, Allah bağışlayıcı ve rahmet edicidir. Siz de nefslerinizi kurtarmanın çaresine bakınız! Allah'tan başka kimsede davranış ve kuvvet yoktur."

Necip Fazıl Kısakürek'in kendi dilinden anlattığı hayat hikayesini izlemek için tıklayın...

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🔸 "Başım bembeyaz oldu da, hırsımın başı ağarmadı. Dünyayı isteyenler meşakkat içindedir..."

Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile yapılan son röportajı izlemek için tıklayın...

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🔸 "Kişinin aslı aklından, nesebî dininden, mürüvveti de ahlâkından ibarettir."

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🔸 "Eğer ben görmediğimi aklımla bilemezsem, gördüğümü de bilemem."

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