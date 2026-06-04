Yaşadığımız yerler psikolojimizi nasıl şekillendiriyor?

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🔹 Ev, sadece dört duvardan mı ibarettir? Evi, ev yapan şey bir madde midir? Şöyle bir düşünelim, yaşadığımız büyük şehirler bizi belli bir kalıba sokmaya çalışıyor.

🔹 Ya bunu kendi isteğimizle tasdikliyor ya da toplum tarafından reddedilme korkusuyla kabul ediyoruz. Biz, özümüz ile uyuşmayan kalıpları onaylarken ev olarak nereyi görüyor ve geleceğimiz için neyi amaçlıyoruz?