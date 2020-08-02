Türkiye’de mutlaka gidilmesi gereken 15 şelale

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan, Aladağ'ın zirvesinde kar ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, yaklaşık 80 metreden dökülen buz gibi suyuyla yaz sıcaklığında bunalan turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan şelaleler, hem Kayseri'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine görsel şölen sunuyor.

Doğa harikası şelaleler, dağ yamaçlarından birbiri ardına akarken, ziyarete gelenleri hem görsel yönden cezbediyor hem de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında sesiyle huzur veriyor, buz gibi suyuyla serinletiyor. 😀