Türkiye’de mutlaka gidilmesi gereken 15 şelale
Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan şelaleler, eşine az rastlanır manzaralarıyla, gümbür gümbür akan suyu ve birbirinden değişik görselleriyle doğaseverlerin cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenler için bulunmaz bir nimet olan doğa harikası şelaleler, güzelliğiyle de görsel şölen imkanı sunuyor. "Türkiye'de mutlaka gidilmesi gereken şelaleler" serimizin 15 maddelik ilk listesini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 02.08.2020
09:12
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
09:33
Konya'nın Taşkent ilçesinde yer alan Çetmi Kanyonu ve ortasından akan çayın oluşturduğu " Ayboğazı" olarak da bilinen şelale, güzelliğiyle görsel şölen sunuyor.
Konya Ovası'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kaynak ve kar sularıyla beslenen şelale, yılın her ayında farklı güzellikler sunuyor.
Toroslar'ın eriyen kar suları şelaleden sonra,
yaklaşık 150 kilometrelik bir yolculukla Akdeniz'le buluşuyor.
Yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yapılan yürüyüşle ulaşılan şelale, günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.
Ziyaretçiler, güzelliğiyle görsel şölen imkanı sunan alanda
yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiyor.
Yöre halkının "Ayboğazı" diye de andığı şelalenin, etrafı sarp dağlarla çevrili, yer yer içinde uçurumları barındıran,
az bilinen yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.
Doğal güzellikleriyle büyülen
şelale yılın her ayında ziyaret edilebiliyor. 😊
Ordu'nun turistik alanlarından Çiseli Şelalesi, sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan ziyaretçilerini ağırlıyor. Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları ve gölleriyle turizmde adından söz ettiren Ordu'da 100'ün üzerinde irili ufaklı şelale bulunuyor.
Sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan turistler,
adına türküler yazılan Ordu'nun derelerindeki şelaleleri ziyaret ediyor.
Kentte turizmde önemli yere sahip Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi'ndeki Çiseli Şelalesi de yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Ziyaretçilerin bazıları yüzmeyi tercih ederken, kimileri de ayaklarını suya sokarak serinliyor.
Eşsiz doğal güzellikleri barındıran şelale çevresinde de ziyaretçiler, piknik yapma fırsatı buluyor, fotoğraf kareleriyle manzarayı ölümsüzleştiriyor. 😎
Kapuzbaşı Şelaleleri - Kayseri
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan, Aladağ'ın zirvesinde kar ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, yaklaşık 80 metreden dökülen buz gibi suyuyla yaz sıcaklığında bunalan turistlerin uğrak yeri haline geldi.
Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan şelaleler, hem Kayseri'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine görsel şölen sunuyor.
Doğa harikası şelaleler, dağ yamaçlarından birbiri ardına akarken, ziyarete gelenleri hem görsel yönden cezbediyor hem de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında sesiyle huzur veriyor, buz gibi suyuyla serinletiyor. 😀
Hatay'da,
kayalıkların arasından yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbeden "gizli cennet" Şellak Şelalesi, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenleri kendine hayran bırakıyor.
Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki şelale, kayalar ve yeşillikler arasındaki manzarası ve mavi suyu ile ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale ve önünde oluşturduğu göletle dikkati çeken bölgede, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenler özellikle yaz aylarında sıkça vakit geçiriyor.
"Gizli cennet" olarak nitelendirilen şelale ve çevresi, ziyaretçilerini muhteşem doğası ve manzarasıyla büyülüyor. 😄
Tortum Şelalesi - Erzurum
Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, ''Türkiye'nin en büyük şelalesi'' olma özelliğini taşıyor.
Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan doğa harikası şelale,
21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyu ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. 😏