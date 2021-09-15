Kültür ihracatına dönüşen K-Pop tehlikesi
90'lı yıllarda ortaya çıkmaya başlayan, son yıllarda ise hızlı şekilde yayılan K-Pop (Korean Pop), Güney Kore kökenli bir pop müzik türü. Bu müzik türünü sergileyen gruplar tarzları ve imajlarının dışında, kliplerinde sergiledikleri performansları ve görsel şovlarıyla büyük ilgi görüyorlar. Popülerleşerek kısa sürede gençleri etkisi altına alan bu grupların amacı, cinsiyetsizliği ve kusursuzluğu empoze etmek. Özellikle 12-18 yaş arasındaki gençleri etkileyen bu gruplardan çocukları nasıl uzak tutabiliriz? Yasak ve engel koymadan, tehlikede olduklarını onlara nasıl anlatabiliriz?
Giriş Tarihi: 15.09.2021
16:35
Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
18:08
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Güney Kore kökenli kültürel faaliyetlere " Hallyu" (Kore Dalgası) ismi veriliyor. Hallyu, alanını 2010'lu yıllardan itibaren genişletmeye başladı. Bir kültüre dönüşen bu dalgaya, tutkuyla bağlı kulüpler de oluşmaya başladı ve sayısı her geçen gün artıyor. Hallyu dalgasını etkileyen altkültür örneklerine; K-Pop, Kore dizileri, yemek ve turizm gibi çeşitli alanlardaki kulüpleri örnek göstermek mümkün...
➡Bu kulüpler arasında ise en çok revaçta olanlar, BTS hayran kulübü "
Army" ve Black Pink hayran kulübü " Blink..."
➡Bilindiği üzere dünyada
teknoloji bağımlılığının en yüksek olduğu yer, Kore. Bu grupların Kore'den yükselmesinin nedenlerinden biri bu. Sosyolojik olarak incelediğinizde, bu grupların 12-18 yaş aralığındaki gençleri etkilediklerini görebilirsiniz. Z kuşağı veya Z jenerasyonu dediğimiz bu yaş aralığındaki gençler, teknolojinin bu denli çok kullanıldığı ülkede artık yeni bir dil oluşturdu. Eğer bu gençlerle doğru bir iletişim kuramazsak, ilk önce kaybedeceğimiz şey onlar olacaktır.
Bu kısa girişten sonra son zamanlarda sıkça adını duyduğumuz K-Pop'un ne olduğunu anlatalım.
Kore Pop (K-Pop) müziği nasıl ortaya çıktı?
İngilizce'de
Korean Pop'ın kısaltması olan "K-Pop" grupları, ürettikleri müzik tarzlarıyla ülkelerinin sınırlarını aşarak birçok ülkede belirli yaş grupları arasındaki gençlerde büyük rağbet görüyor. Giyim tarzlarıyla, müzikleri ve danslarıyla Z kuşağı içinde idol olarak benimsenmeye başladılar bile...
➡ Kore Pop'u
90'lı yıllarda faaliyet gösteren Seo Taiji & Boys adlı grupla ortaya çıktı. Müzikleri Pop, R&B karışımıydı ve dansla destekliyorlardı. Başta hükümet tarafından çok fazla desteklenmeyen bu grubun ülkede kültürel kırılma yaşatmasının ardından, yaptıkları her şey fenomen hale gelmeye başladı. Dansları, kıyafetleri ve kullandıkları nesnelerle kültürel bir ikon oldular.
➡ Güney Kore, bu müzik türünün ülke sınırlarını aştığını gördü ve hemen devreye girerek ülkenin imajını bu müzik akımıyla değiştirme projesi başlattı. Böylece Kore Pop'u, kültür pazarlayan bir endüstriye dönüştü.
R&B: Caz, rap, gospel ve blues karışımı, ilk olarak Afrika kökenli Amerikalıların ürettiği müzik türü.
K-Pop’ta cezbeden şey müzik mi görsellik mi?
K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın gruplarından oluşuyor. İmajlarıyla hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir altkültür.
Altkültür: Bir kültür içindeki bir grup insandır. Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda ayrılarak gelişen bir kültür "altkültür" olarak tanımlanır.
Müziklerini kendi oluşturdukları dans hareketleriyle pekiştiriyorlar. Bu nedenle moda, koreografi ve hayranlar da, en az yaptıkları müzik kadar önemli. Bu yüzden türü tam olarak anlayabilmek için dansları da tanımanız gerekiyor. Bu müzik türüyle ilk kez tanışan gençler, başta dinlemek istemediklerini ancak daha sonra müziğini sevdiklerini belirtiyor. Bazı gençler ise bu müzik türüyle arkadaşları sayesinde tanıştığını, ilk başta ciddiye almadığını ancak danslarını gördüğünde hoşuna gittiğini ve her şeyin bu şekilde başladığını söylüyor.
K-Pop grupları gençlerden ne istiyor?
K-pop üyeleri ciddi ve ağır şartlardaki sözleşmelere imza atarak seçiliyorlar. Kilo almaları yasak çünkü kusursuz bir görünüş imajı veriyorlar, bunu bozamazlar. Aşık olmaları, evlenmeleri yasak. Hukuki boyutu hakkında sabah.com.tr'ye açıklamada bulunan Avukat Nazlıcan Ceren Yıldırım;
"K-Pop sözleşmeleri; dünyada köle sözleşmeleri olarak da bilinmektedir. Aslında bu tanım sözleşme şartlarının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne sermektedir. K-pop sözleşmesinin diğer tarafı olan müzik şirketlerinin, üyeleri neredeyse satın aldığı da gündemdeki söylemler arasındadır." diyor.
➡ "
Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından profesyonel olabiliyorlar.
➡ Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra,
farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.
Peki bu gruplar gençlerden ne istiyor?
➡ K-Pop grupları ödedikleri bu bedel karşılığında hayranlarından kendilerine, ciddi bir sadakat beslemelerini istiyor. Hayranlar bu isteğe mislince karşılık veriyorlar. Öyle ki bu gruplara karşı yapılan her eleştiriyi çok sert şekilde bertaraf etmek için faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu gruplara karşıt söylemde bulunan videoların, yazıların veya herhangi bir materyalin altında yer alan yorumlara bakarak bunu görmeniz mümkün.
➡ Burada bir parantez açmakta fayda var. Fark ettiğiniz üzere "
yorumlar" dedik çünkü "Kore Dalgası" denen olgu, her ne kadar devlet eliyle desteklense de bu endüstriyi dünyada her kesime duyuran şüphesiz sosyal medya platformları ve bu platformlara her türden her şekilde içerik üreten "hayran kitleleridir." Sosyal medyada bu kitle birbirlerine çok rahat ulaşabildikleri için herhangi bir karşıt söylemde çok hızlı şekilde örgütlenebiliyorlar. Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklama yapan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Twitter bu akım için önemli bir mecra. Başta Tayland, Kore gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin ilgisinin ilk 20'lerde olduğunu görmekteyiz." diyor.
K-Pop akımına karşı gençleri nasıl koruyabiliriz?
K-Pop akımının gençlere olumsuz örnekler sunduğuna vurgu yapan uzmanlar, ebeveynlerin ve yetkililerin bu konuya gereken önemi vermesi gerektiğini bildirdi.
➡ Uzmanlar, K-Pop grupları başta olmak üzere çocuk ve gençlerin negatif yönde etkilenebileceği, farklı kültürlere ait olumsuz olarak değerlendirilen akımlara karşı en büyük görevin, öncelikle
ailelere, sonrasında okul ve diğer ilgili kurum ve yetkililere düştüğü görüşünü savunuyor.
➡ K-Pop gençlere, cinsiyetsiz bir yaşamı, mükemmelliği, sürekli başarılı olmayı empoze etmeye çalışıyor. Onları masum gibi gösteren de bu politikaları...
Kendilerini sevmeleri için kusursuz görünmeye zorlanmaları, başarısızlığı kabullenmemeleri ve hatta başarısızlığın sonucunda intiharın kaçınılmaz olduğu konusundaki görüşleri, çocukları bu akıma maruz kalan aileleri tedirgin ediyor. Çünkü etkisi bu denli tehlikeli boyutlara varan Kore Pop'u, en çok ailesinden kopmuş çocukları çemberi içine alıyor. Özellikle arkadaş çevresi olmayan ve yeterince ilgi gösterilmeyen çocuklar, bu akımlara kolayca kapılabiliyor.
➡ Uzmanlar ebeveynlerin, çocuklarının özellikle sosyal medya hesapları ile internet dünyasındaki hareketliliğine karşı duyarlı olmalarını öneriyor. Bu nedenle
aile içindeki iletişimin her alanda çok önemli olduğunu unutmamak gerekli… Ebeveyn, çocuğunun ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bunlara cevap verebilmeli ki çocuk yalnız kalarak, sadece kendisine ait bir dünyada kaybolmasın.