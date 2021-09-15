Kültür ihracatına dönüşen K-Pop tehlikesi

➡Güney Kore kökenli kültürel faaliyetlere "Hallyu" (Kore Dalgası) ismi veriliyor. Hallyu, alanını 2010'lu yıllardan itibaren genişletmeye başladı. Bir kültüre dönüşen bu dalgaya, tutkuyla bağlı kulüpler de oluşmaya başladı ve sayısı her geçen gün artıyor. Hallyu dalgasını etkileyen altkültür örneklerine; K-Pop, Kore dizileri, yemek ve turizm gibi çeşitli alanlardaki kulüpleri örnek göstermek mümkün...

➡Bu kulüpler arasında ise en çok revaçta olanlar, BTS hayran kulübü "Army" ve Black Pink hayran kulübü "Blink..."

➡Bilindiği üzere dünyada teknoloji bağımlılığının en yüksek olduğu yer, Kore. Bu grupların Kore'den yükselmesinin nedenlerinden biri bu. Sosyolojik olarak incelediğinizde, bu grupların 12-18 yaş aralığındaki gençleri etkilediklerini görebilirsiniz. Z kuşağı veya Z jenerasyonu dediğimiz bu yaş aralığındaki gençler, teknolojinin bu denli çok kullanıldığı ülkede artık yeni bir dil oluşturdu. Eğer bu gençlerle doğru bir iletişim kuramazsak, ilk önce kaybedeceğimiz şey onlar olacaktır.

Bu kısa girişten sonra son zamanlarda sıkça adını duyduğumuz K-Pop'un ne olduğunu anlatalım.