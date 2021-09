Kültür ihracatına dönüşen K-Pop tehlikesi

K-pop üyeleri ciddi ve ağır şartlardaki sözleşmelere imza atarak seçiliyorlar. Kilo almaları yasak çünkü kusursuz bir görünüş imajı veriyorlar, bunu bozamazlar. Aşık olmaları, evlenmeleri yasak. Hukuki boyutu hakkında sabah.com.tr'ye açıklamada bulunan Avukat Nazlıcan Ceren Yıldırım; "K-Pop sözleşmeleri; dünyada köle sözleşmeleri olarak da bilinmektedir. Aslında bu tanım sözleşme şartlarının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne sermektedir. K-pop sözleşmesinin diğer tarafı olan müzik şirketlerinin, üyeleri neredeyse satın aldığı da gündemdeki söylemler arasındadır." diyor.

➡ "Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından profesyonel olabiliyorlar.

➡ Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

Peki bu gruplar gençlerden ne istiyor?

➡ K-Pop grupları ödedikleri bu bedel karşılığında hayranlarından kendilerine, ciddi bir sadakat beslemelerini istiyor. Hayranlar bu isteğe mislince karşılık veriyorlar. Öyle ki bu gruplara karşı yapılan her eleştiriyi çok sert şekilde bertaraf etmek için faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu gruplara karşıt söylemde bulunan videoların, yazıların veya herhangi bir materyalin altında yer alan yorumlara bakarak bunu görmeniz mümkün.

➡ Burada bir parantez açmakta fayda var. Fark ettiğiniz üzere "yorumlar" dedik çünkü "Kore Dalgası" denen olgu, her ne kadar devlet eliyle desteklense de bu endüstriyi dünyada her kesime duyuran şüphesiz sosyal medya platformları ve bu platformlara her türden her şekilde içerik üreten "hayran kitleleridir." Sosyal medyada bu kitle birbirlerine çok rahat ulaşabildikleri için herhangi bir karşıt söylemde çok hızlı şekilde örgütlenebiliyorlar. Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklama yapan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Twitter bu akım için önemli bir mecra. Başta Tayland, Kore gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin ilgisinin ilk 20'lerde olduğunu görmekteyiz." diyor.