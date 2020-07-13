Arama

Menu

Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla Batı’ya dair eleştiriler

Dünyanın son 3 asırdır yaşadığı pek çok değişim ve dönüşüm, Batı kavramı üzerinden, Batı nedeniyle gerçekleşti. Batı, "modernleşme" kavramı altında Avrupa dışındaki milletler üzerinde fikri, kültürel ve siyasi anlamda kök saldı. Öyle ki, ülkelerin "doğu" ve "batı" olmalarını belirleyen, dünya tarihini kendi perspektifinden yeniden kurgulayan Batı'nın ta kendisiydi. Peki, bu hücumun karşısında duran pek çok yazar ve düşünür Batı'yı hangi sözlerle ele aldı? Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla Batı'ya dair eleştirileri derledik.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 09:32
  • 1
  • 20

Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiçbir zaman unutmadı. Avrupa'nın Haçlı görüşü Papalık eliyle devam ediyor. Avrupa'nın idealist gençleri Türkiye aleyhine çalışır.

Tarihe Düşülen Notlar, Halil İnalcık

  • 2
  • 20

"Tüm kurumları Avrupa'dan almak" hastalığına tutulalı beri, tarihimizi okumaz olduk. Kendi tarihine yabancı kuşaklar yetişti Türkiye'de. Geçmişle aramıza bir Avrupa Seddi inşa ettik. Ve hiç utanç da duymadık bu seddi inşa ederken.

Batı Notları, Nuri Pakdil

  • 3
  • 20

İslam'ın Roma'ya üstün gelmesi, Roma'yı gölgede bırakması, geçmişte ya da günümüzde hiçbir Avrupalının zihninden silinmiş olamaz.

Oryantalizm, Edward Said

  • 4
  • 20

Olimpos Dağı'nın çocukları Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabullenemeyecektir.

Kültürden İrfana, Cemil Meriç

İsmet Özel'den 30 alıntı

  • 5
  • 20

Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği; döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.

İslam Deklerasyonu, Aliya İzzetbegoviç

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN