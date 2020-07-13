Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla Batı’ya dair eleştiriler

Dünyanın son 3 asırdır yaşadığı pek çok değişim ve dönüşüm, Batı kavramı üzerinden, Batı nedeniyle gerçekleşti. Batı, "modernleşme" kavramı altında Avrupa dışındaki milletler üzerinde fikri, kültürel ve siyasi anlamda kök saldı. Öyle ki, ülkelerin "doğu" ve "batı" olmalarını belirleyen, dünya tarihini kendi perspektifinden yeniden kurgulayan Batı'nın ta kendisiydi. Peki, bu hücumun karşısında duran pek çok yazar ve düşünür Batı'yı hangi sözlerle ele aldı? Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla Batı'ya dair eleştirileri derledik.