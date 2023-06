Karşılıksız sevginin timsali annelerimize yazılmış öyküler

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanılan "Anneler Günü"nün tarihi, çok önceki dönemlere dayanmaktadır. Anneler Günü kavramı, yakın çağımızda ABD'de yaşayan Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü ile başlamıştır. Jarvis'in bu fikri, 1914 yılında Amerika çapında bir gelenek haline gelmiştir. Resmi bir gün olarak kabul edildiği tarih ise 8 Mayıs 1914'tür. Her yıl Mayıs'ın ikinci Pazar günü 'Anneler Günü' olarak resmen ilan edilmiştir. Ülkemizde de 1955 yılından itibaren her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü "Anneler Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.