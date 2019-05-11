Karşılıksız sevginin timsali annelerimize yazılmış öyküler

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, 17 Nisan 1890 yılında Girit'te doğar. Babası Osmanlı komutanlarından ve tarih yazarlarındandır. Cevat Şakir, babasının görevi nedeniyle beş yaşına kadar Atina'da yaşar. Bu yıllarda resim yeteneğiyle dikkat çeken Şakir, bir yandan özel dersler alırken bir yandan Büyükada Mahalle Mektebi'nde okudu. Ailesinin isteği üzerine İngiltere'de üniversiteye gitti. Tarih bölümünü bitirdi. Türkiye'ye döndüğünde dergilerde yazar, karikatür ve kapak resimler çizdi. Bir yazısı nedeniyle Bodrum'a sürüldü. Bodrum'un Karia çağındaki adından esinlenerek Halikarnas Balıkçısı takma adını kullandı. 13 Ekim 1973'te vefat etti.

Eserlerinde denizin içi ve dışına ait her şeyi, ömrünü verdiği Bodrum'u Ege Denizi'nin efsanelerini konu alan Cevat Şakir, anlattıklarını bir gözlemci gibi değil olayları bizzat yaşayan bir insan duyarlılığıyla kaleme aldı. Yazarın Merhaba Akdeniz kitabında Yol Ver Deniz! Bir Ana Taşıyoruz" fırtınalı denizde, doğaya meydan okuyan gemicilerin teknesinde, bir annenin zorlu şartlarda evladını kucağına alışının öyküsüdür.