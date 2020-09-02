İslam hekiminden doktorlara sağlık tavsiyeleri

Vakıada bulunan hastalıklarla ilgili üç durum vardır:

İyileşmesi muhakkak olan hastalık

İyileşmesi mümkün olan hastalık,

İyileşmesi imkânsız olan hastalık.

İyileşmesi muhakkak olan hastalık: Çoğu durumda humma veya güneş çarpmasından meydana gelen baş ağrısı gibi günü birlik hastalıklardır.

İyileşmesi mümkün olan hastalık: Bedeni kuvvetli insanın verimliliğini düşüren, ancak habis hummalar cinsinden olmayan, boğmaca humması. Eğer buna benzer humma gerektiği gibi tedavi edilirse, sıtma hızlıca giderilir. Şayet tedavi edilemezse, çoğu kez daha da şiddetlenir. Bazen de durur, artmaz.

İyileşmesi imkansız olana gelince, onun misali şudur: Kanser, cüzzam, baras. Tabip, ister tedavi edebildiği bir hastalığın tedavisinin uzun sürmesi, isterse hastalığı tedavi etmesi mümkün olmadığından acze düşmesi durumunda, her hal ü kârda, çoğu kez kabahatli görülür.