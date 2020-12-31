Bilinmesi gereken uluslararası ilişkiler terimleri

Siyaset biliminin bir dalı olan uluslararası ilişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, devletlerin, diğer devletlerle, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışma alanı oldukça geniş olan uluslararası ilişkiler, küreselleşme, devlet egemenliği, ekonomik kalkınma, terörizm, insan hakları gibi pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler. Bilinmesi gereken uluslararası ilişkiler terimlerini derledik.