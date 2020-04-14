Adım adım aşı nasıl üretilir? Aşı ne işe yarar?💉

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde çok sayıda ülkede ölümlere yol açan koronavirüsün yeni tipi Kovid-19 görüldü ve hala etkinliğini sürdürüyor. Şu anda insanları bu virüsten koruyabilecek bir aşı bulunmuyor.

Normalde en az 10 yıl sürebilen aşı geliştirme süreci, COVID-19'un özellikleri sebebiyle kısaltılmaya çalışılıyor ve uzmanlara göre 12-18 ay içerisinde aşı kullanıma sunulabilir.

Şimdiye kadar üretilen en hızlı aşı 5 yılda geliştirilen Ebola salgını içindi.