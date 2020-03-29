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Hangi yüzey, ne sıklıkla temizlenmeli?

Tüm dünyayı sarsan corona virüs nedeniyle her birimiz hem kişisel hijyenimize hem de yaşam alanlarımızdaki temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat ediyoruz. Hatta çoğu zaman kimyasal madde içeren temizlik maddelerini yoğun olarak kullanıyor ve dezenfekte etme konusunu biraz abartıyoruz. Peki, evden pek fazla çıkmamaya çalıştığımız karantina günlerinde yaşam alanlarımızı ne sıklıkla, hangi temizlik malzemeleriyle temizlemeliyiz? Uyguladığımız yöntemler gerçekte virüsü ortadan kaldırmaya yeterli mi yoksa yalnızca psikolojimizi mi rahatlatıyoruz?

Giriş Tarihi: 29.03.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 16:25
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KIYAFETLER KAÇ DERECEDE YIKANMALI?
KIYAFETLER KAÇ DERECEDE YIKANMALI?

Nevresimlerin ve kıyafetlerin en az 60 derece sıcaklıkta sık sık dezenfekte etmeleri tavsiye ediliyor. Ardından uygun sıcaklıkta ütülenmesi, mevcut bakteri ve virüslerin ölmesi için gerekli görülüyor.

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DIŞARIDA GİYİLEN KIYAFETLER DERHAL YIKANMALI
DIŞARIDA GİYİLEN KIYAFETLER DERHAL YIKANMALI

Eğer dışarı çıktıysanız ayakkabılarınızı dışarıda çıkarmalı, temizlemeden içeri almamalısınız. Kıyafetlerinizi ise belli bir alanda hızlı bir şekilde çıkarmalı ve derhal yıkamaya atmalısınız.

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NEVRESİMLER NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?
NEVRESİMLER NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?

Nevresiminizi haftada en az bir ya da iki kere; yastık kılıfınızı ise mümkünse her gün ya da gün aşırı değiştirmelisiniz. Nevresim, çarşaf ve yastık kılıflarınızı 60 derecede yıkamalı, iyice kurutulmalı yüksel derecede ütülemelisiniz.

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HAVLULAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?
HAVLULAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Havlular, bakteriler için ideal bir üreme alanı görevi görür çünkü bakteriler için yaşam gereksinimlerinin pek çoğunu içerirler: su, yüksek sıcaklıklar, oksijen... Bu nedenle havlular kişiye özel olmalı ve el ve yüz havluları her gün değiştirilmelidir. Banyo havluları ise maksimum üç kez kullanıldıktan sonra yıkanmalıdır.

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ÇANTA, CÜZDAN VE KARTLAR HER GÜN SİLİNMELİ
ÇANTA, CÜZDAN VE KARTLAR HER GÜN SİLİNMELİ

Çanta ve cüzdanlarınızı suyun içine katacağınız bir miktar çamaşır suyu ile ya da dezenfektanla her gün silin. Virüslerin yaşama süresinin uzun olduğu kâğıt paralara dokunmamaya özen gösterin. Mümkünse alışverişlerinizde banka kartı kullanmaya çalışın ve kartınızı her gün silin.

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