Hangi yüzey, ne sıklıkla temizlenmeli?

Tüm dünyayı sarsan corona virüs nedeniyle her birimiz hem kişisel hijyenimize hem de yaşam alanlarımızdaki temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat ediyoruz. Hatta çoğu zaman kimyasal madde içeren temizlik maddelerini yoğun olarak kullanıyor ve dezenfekte etme konusunu biraz abartıyoruz. Peki, evden pek fazla çıkmamaya çalıştığımız karantina günlerinde yaşam alanlarımızı ne sıklıkla, hangi temizlik malzemeleriyle temizlemeliyiz? Uyguladığımız yöntemler gerçekte virüsü ortadan kaldırmaya yeterli mi yoksa yalnızca psikolojimizi mi rahatlatıyoruz?