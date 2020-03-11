Arama

Menu

Dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 119 bini buldu. Asya'dan Amerika'ya kadar yayılan virüsle ilgili dünya kırmızı alarm durumuna geçti. Ne yazık ki, salgın hastalıkların geçmişi insanlık tarihi kadar eski. Geçmişten günümüze salgın hastalıklar ekonomik, siyasal ve demografik sonuçlarıyla yeryüzü haritasının yeniden çizilmesine neden oldu. Peki, geçmişte yaşanan salgın hastalıklar nelerdir? Coronavirus nedir? Coronavirus nasıl bulaşır? Coronavirusten korunma yolları nelerdir? Coronavirus belirtileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 15:37
  • 1
  • 33
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN SALGIN; CORONAVİRUS
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN SALGIN; CORONAVİRUS

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 119 bini buldu. Asya'dan Amerika'ya kadar yayılan virüsle ilgili dünya kırmızı alarm durumuna geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Türkiye'de de ilk vaka görüldü.

Koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

  • 2
  • 33
CORONAVİRUS NEDİR?
CORONAVİRUS NEDİR?

Koronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türüdür. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa "zoonoz" deniyor.

Koronavirüsün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2019 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir türü.

  • 3
  • 33

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor;

İtalya 10 bin 149, İran 8 bin 42, Güney Kore 7 bin 755, Fransa 1784, İspanya 1695, Almanya 1565, Japonya 1283, ABD 1010, İsviçre 497, Norveç 401, İngiltere 383, Hollanda 382, İsveç 355, Belçika 267, Danimarka 262, Avusturya 182, Singapur 166, Malezya 129, Avustralya 125, Bahreyn 110, Kanada 97, Yunanistan 89, İzlanda 81, İsrail 76, Birleşik Arap Emirlikleri 74, Irak 71, Kuveyt 69, Çekya 64, San Marino 62, Hindistan 62, Mısır 59, Tayland 59, Lübnan 52, Portekiz 41, Finlandiya 40, Vietnam 35, Brezilya 34, İrlanda 34, Slovenya 34, Filipinler 33, Romanya 29, Filistin 29, Endonezya 27, Katar 24, Gürcistan 23, Polonya 22, Cezayir 20, Rusya 20, Suudi Arabistan 20, Arjantin 19, Pakistan 19, Umman 18, Ekvador 17, Şili 17, Hırvatistan 15, Estonya 13, Kosta Rika 13, Macaristan 13, Azerbaycan 11, Peru 11, Arnavutluk 10, Belarus 9, Panama 8, Letonya 8, Afganistan 7, Lüksemburg 7, Kuzey Makedonya 7, Meksika 7, Bosna Hersek 7, Slovakya 7, Güney Afrika 7, Tunus 6, Brunei 6, Bulgaristan 6, Maldivler 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Malta 5, Paraguay 5, Sırbistan 5, Senegal 4, Fas 3, Kamboçya 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Kolombiya 3, Martinik 3, Moldova 3, Nijerya 2, Sri Lanka 2, Bolivya 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Manş Adaları 2, Faroe Adaları 2, Saint Martin 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Monako 1, Nepal 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Jamaika 1, Liechtenstein 1, Moğolistan 1, Saint Barth 1, Togo 1, KKTC 1 ve Türkiye 1.

  • 4
  • 33
NEREDE ORTAYA ÇIKTI?
NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Kovid-19'un kökeni hala araştırılıyor. Şu ana kadar elde edilen veriler, Çin'in Vuhan kentinde bulunan Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret ediyor.

  • 5
  • 33
CORONAVİRUS NASIL BULAŞIR?
CORONAVİRUS NASIL BULAŞIR?

Bulaşma, hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma olduğu yönünde bilgiler yer alıyor.

Diğer solunum yolu virüsleri gibi Kovid-19 da hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ya da burnunu temizlemesi sırasında saçılan parçacıkların solunması ile bulaşıyor.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN