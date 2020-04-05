Tıbbi maske nedir, nasıl takılır? Tıbbi maske kullanım rehberi!

Solunum yolları ile bulaşan koronavirüs salgınında maske kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle en çok kullanılan malzemelerden biri de tıbbi maske ve el dezenfektanı oldu. Bu bağlamda; Sağlık Bakanlığı "Tıbbi maske nasıl kullanılır, kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?" notu ile hazırlanan broşürleri Twiter hesabından paylaştı. Peki, tıbbi maske nedir, nasıl takılır? İşte tıbbi maske kullanım rehberi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun hazırladığı broşürde, sağlık personelinin tıbbi maske, eldiven, gözlük ve yüz koruyucu, önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı. Broşürde yer alan bilgiye göre, kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar, bulaş riski, hasta ve hastalık durumuna göre korunma önlemleri çerçevesinde değiştirilecek. Ekipmanların giyilme sırası önlük, tıbbi maske, gözlük ya da yüz koruyucu ve eldiven şeklinde olacak.

Uzun kollu, bileklikli, dizlere kadar olan önlükler, tüm gövde ön kısmını ve sırtı örtecek, boyun ve bel bölgesinden bağlanacak.

Tıbbi maske nasıl kullanılır?

Tıbbi maskeler (N95/FFP2) ise burun, ağız ve çenenin alt kısmını kapsayacak şekilde takılacak ve yanlardan hava almayacak şekilde yerleştirilerek sıkıca bağlanacak. Burun köprüsü üstündeki telli esnek bant sıkıştırılacak.

Gözlük ya da yüz koruyucular da yüz ve gözleri kapatacak şekilde ayarlanacak.

Eldivenler de izolasyon önlüğünün bilek kısmını kapatacak şekilde giyilecek.

Bu arada, güvenli çalışma kuralları çerçevesinde, sağlık personeli elleriyle yüzlerine dokunmaktan kaçınacak, maskenin ip veya lastiği dışında hiçbir yerine temas etmeyecek, dokunulan yüzeyler sınırlandırılacak. Ayrıca yırtılan veya aşırı kirlenen eldivenler değiştirilecek.

Sağlık personeli kişisel koruyucu ekipmanları çıkarırken eldiven, gözlük ya da yüz koruyucu, önlük ve tıbbi maske sıralamasına uyacak.

Maske hariç tüm kişisel koruyucu ekipmanlar hasta odasındayken çıkarılacak. Sağlık personeli maskesini hasta odasından ayrıldıktan sonra çıkaracak.

Eldivenlerin dış yüzeyi her zaman kontamine (kirli) kabul edildiğinden eldivenli el kullanılarak diğer eldeki eldiven çıkarılacak. Çıkarılan eldiven, halen eldiven takılı olan elde tutulacak. Parmaklar önlük bileğinden eldivenin altına sokularak sıyrılacak. Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanacak ve eldivenler tıbbi atık kutusuna atılacak.

Gözlük ya da yüz koruyucular da başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak ön tarafına dokunulmadan çıkarılacak. Bu kişisel koruyucu ekipmanların ele temasından sonra el hijyeni yapılacak. Ekipmanlar tekrar kullanılabilir ise temizlik işlemi için uygun yerlere bırakalıcak, değilse tıbbi atık kutusuna atılacak.

Önlük ve tıbbi maske çıkarılmasında dikkat edilecek unsurlar:

Önlüğün ön kısmı ve kolları kontamine kabul edilir. Önlüğün bağcıkları gevşetilir, bağcıklara ulaşmaya çalışırken önlüğün kontamine yerlerinin vücuda temas etmemesine dikkat edilir. Önlük, sadece içine dokunmaya dikkat ederek boyun ve omuzdan sıyrılarak çıkartılmalıdır. Önlüğü çıkartırken eller kontamine olursa hemen el hijyeni sağlanmalıdır. Önlüğün iç kısmı dışa gelecek şekilde katlanarak tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

Tıbbi maskenin de ön kısmı kontamine kabul edilir. Maske önce alt bağcık sonra üst bağcığından tutularak ön kısmına dokunmadan çıkartılır ve tıbbi atık kutusuna atılır. Ardından el hijyeni sağlanır.

Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı ya da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.