Teoman Duralı'nın Çağdaş Küresel Medeniyet eserinden alıntılar

Ş. Teoman Duralı kimdir?

📌 1947 - 2021 yılları arasında yaşayan Ş. Teoman Duralı, düşünceleri ile felsefe sahasına soluk olabilmiş nadir ilim adamlarımızdandır. Çalışmaları ile felsefe içinde insanlığı sorgulayan Duralı, ilim camiasında çalışkanlığı ve özgünlüğü ile öne çıkan müstesna bir isimdir.

📌 Milletimizin maddi ve manevi tecrübesini anlayabilmek uğruna ömrünü felsefeye adayan Teoman Duralı adeta ilim yolunda sebat eden bir derviştir.

📌 Fikriyat.com yazarı olan Duralı, klasik ve modern felsefenin dışında medeniyet kavramı üzerine yoğunlaşarak tespitleri ile kuşaklar için bir öncü mesabesindedir.

Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?