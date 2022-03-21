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Teoman Duralı'nın Çağdaş Küresel Medeniyet eserinden alıntılar

Geçtiğimiz Aralık ayında vefat eden Prof. Dr, Ş. Teoman Duralı, yaptığı çalışmalar ve verdiği dersler ile felsefe denince ülkemizde akla gelen ilk isimlerdendir. Eserleri, konferansları ve çalışmaları ile felsefeyi geniş kitlelerle buluşturan Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet isimli eseri ile modern dönemde ortaya çıkan Batı menşeli felsefe akımını tüm yönleri ile ele alıyor. Çağdaş Küresel Medeniyet'te Batı'nın tüm dayanaklarına değinen yazar, aynı zamanda maddeciliğin ne denli ileri boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 18:38
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Ş. Teoman Duralı kimdir?

📌 1947 - 2021 yılları arasında yaşayan Ş. Teoman Duralı, düşünceleri ile felsefe sahasına soluk olabilmiş nadir ilim adamlarımızdandır. Çalışmaları ile felsefe içinde insanlığı sorgulayan Duralı, ilim camiasında çalışkanlığı ve özgünlüğü ile öne çıkan müstesna bir isimdir.

📌 Milletimizin maddi ve manevi tecrübesini anlayabilmek uğruna ömrünü felsefeye adayan Teoman Duralı adeta ilim yolunda sebat eden bir derviştir.

📌 Fikriyat.com yazarı olan Duralı, klasik ve modern felsefenin dışında medeniyet kavramı üzerine yoğunlaşarak tespitleri ile kuşaklar için bir öncü mesabesindedir.

Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?

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Çağdaş İngiliz - Yahudi Küresel Medeniyeti

📌 Bilhassa medeniyet kavramı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Duralı'ya göre Çağdaş Yahudi - İngiliz Küresel Medeniyeti, rönensans ve reform ile şekillenen Batı düşüncesinin son ürünüdür.

📌 Bu düşüncenin maddi ve manevi kaynaklarını kitapta ele alan Teoman Hoca, Batı ile hesaplaştığı gibi bu medeniyetin insanlığa sunamayacaklarını da izah eder.

📌 Sizler için eserden öne çıkan altı çizili cümleleri derledik.

Teoman Duralı'nın Fikriyatta yayınlanan yazılarını okumak için tıklayın

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Ümit
Ümit

'Ümit', 'hayat'tır. 'Ümit', devâm ettiği sürece 'yaşanır'. 'Ümid'in kesildiği yerde 'tragedya', giderek 'saçmalık', sonundaysa, 'intihâr' başgösterir.

Ş. Teoman Duralı

Teoman Duralı'ya göre ne, nedir?

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Ad
Ad

"Adını bilmediğimizi dile getiremeyiz."

Ş. Teoman Duralı

Okunması gereken Teoman Duralı kitapları

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İslam ve başkaldırma
İslam ve başkaldırma

"İslâm, bir 'başkaldırma hareketi'dir; Müslüman olmanın manâsı da, haksızlığa, adâletsizliğe, suiistimâle, sömürüye, Sömürgecilik ile İmperyalisme, Irkcılık ile Kavimciliğe 'başkaldırma irâdesi'nde yatmaktadır."

Ş. Teoman Duralı

Teoman Duralı'dan alıntı ve sözler...

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