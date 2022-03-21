Teoman Duralı'nın Çağdaş Küresel Medeniyet eserinden alıntılar
Teoman Duralı'nın Çağdaş Küresel Medeniyet eserinden alıntılar
Geçtiğimiz Aralık ayında vefat eden Prof. Dr, Ş. Teoman Duralı, yaptığı çalışmalar ve verdiği dersler ile felsefe denince ülkemizde akla gelen ilk isimlerdendir. Eserleri, konferansları ve çalışmaları ile felsefeyi geniş kitlelerle buluşturan Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet isimli eseri ile modern dönemde ortaya çıkan Batı menşeli felsefe akımını tüm yönleri ile ele alıyor. Çağdaş Küresel Medeniyet'te Batı'nın tüm dayanaklarına değinen yazar, aynı zamanda maddeciliğin ne denli ileri boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2022
17:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
18:38