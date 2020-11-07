Sultan Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflarla Darülaceze
Sultan Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflarla Darülaceze
Sosyal yardımlaşma, Osmanlı döneminde zirveye ulaşarak Anadolu topraklarının her karışında kendisini gösterdi. Devlet, yaşanan her türlü zorluğa karşı tüm imkanlarını seferber etti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Darülaceze'ydi. Kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılarak hizmete sunulan Darülaceze'nin temeli, 7 Kasım 1892 tarihinde Kâğıthane'de atıldı. Gelin, Darülaceze'nin tarihi serüvenine Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 07.11.2020
09:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
09:46