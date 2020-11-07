Sultan Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflarla Darülaceze

Darülaceze'deki hastaneden bir koğuş

Sosyal yardımlaşma, Osmanlı döneminde zirveye ulaşarak Anadolu topraklarının her karışında kendisini gösterdi. Devlet yaşanan her türlü zorluğa karşı tüm imkanlarını seferber etti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Darülaceze'dir.

Bu kurumun inşası için Sultan Abdülhamid kişisel eşyalarını sattı, geniş bir katılım ile hayırseverler yardım kampanyasına bağışta bulundu. Giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılayan Darülaceze, bugüne dek 29 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiyi ağırladı.

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