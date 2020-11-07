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Sultan Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflarla Darülaceze

Sosyal yardımlaşma, Osmanlı döneminde zirveye ulaşarak Anadolu topraklarının her karışında kendisini gösterdi. Devlet, yaşanan her türlü zorluğa karşı tüm imkanlarını seferber etti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Darülaceze'ydi. Kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılarak hizmete sunulan Darülaceze'nin temeli, 7 Kasım 1892 tarihinde Kâğıthane'de atıldı. Gelin, Darülaceze'nin tarihi serüvenine Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 09:46
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Darülaceze'deki hastaneden bir koğuş

Sosyal yardımlaşma, Osmanlı döneminde zirveye ulaşarak Anadolu topraklarının her karışında kendisini gösterdi. Devlet yaşanan her türlü zorluğa karşı tüm imkanlarını seferber etti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Darülaceze'dir.

Bu kurumun inşası için Sultan Abdülhamid kişisel eşyalarını sattı, geniş bir katılım ile hayırseverler yardım kampanyasına bağışta bulundu. Giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılayan Darülaceze, bugüne dek 29 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiyi ağırladı.

Abdülhamid'in İstanbul'a armağan ettiği 50 eser

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Darülaceze bahçesinde sütun-ı mefharet

Kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için, Sultan Abdülhamid devrinde yaptırılarak hizmete sunulan Dârülaceze'nin temeli, 7 Kasım 1892 tarihinde Kâğıthane'de atıldı.

Devrin sadrazamı Halil Rifat Paşa, Dârülaceze'nin yapılmasına önderlik etti.

Sultan Abdülhamid'in eserleri

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Marangozhanenin oymacılar şubesi+

Darülaceze'nin kuruluş serüveni 1877'teki Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar uzanır. 19. yüzyıl devlet için oldukça sancılı yıllardır. Devlet-i aliyyede patlak veren isyanlar, savaşlar neticesinde payitahta yüzbinlerce göçmen geldi.

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Darülaceze'nin idare heyeti salonu

Bundan dolayı da sokaklarda evsiz, barksız, hasta, kimsesiz çocuk ve dilenciler arttı. Savaş yıllarının bütün olumsuzluklarına rağmen insanları onurlu bir şekilde yaşatmak için Darülaceze'yi inşa ettirdi.

Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi

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Darülaceze'nin hastanesinde bir koğuş

İstanbul'daki dilencileri, sokaklarda başıboş gezen kimsesiz çocukları, cami avlusunda yatan kimsesiz muhtaçları bir araya toplayıp ıslah ederek sanat sahibi yapmak, kimsesizlerin son ömürlerini huzur içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla Sultan II. Abdülhamid Han, bir darülaceze kurulmasını buyurdu.

Oluşturulan komisyonun araştırmaları neticesinde kurumun Okmeydanı'nda inşa edilebileceği ve 72.000 lira mal olabileceği Sultan Abdülhamid'e arz edildi.

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