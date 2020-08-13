Sultan Abdülhamid'in albümünden fotoğraflarla Osmanlı'da sağlık

Şam'da Hamidiye Hastahanesi

İslam uygarlığındaki bilim insanları bütün ilmi alanlarda ve özellikle tıp, eczacılık, astronomi, fizik ve kimya alanlarında ilke imza atarak, dünyada öncü oldular. Peygamberimizin işaret ve teşvikiyle, ilk dönemlerden itibaren Müslüman bilim insanları tıbbı zirveye çıkarttı. Öyle ki o döneme kadar bilinmeyen hastalıkların teşhisi ve nedenleri, cerrahi aletler, bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi ve branşlara ayrılan hastaneleri ile bir medeniyet haline geldi.