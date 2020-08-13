Sultan Abdülhamid'in albümünden fotoğraflarla Osmanlı'da sağlık
Sultan Abdülhamid'in albümünden fotoğraflarla Osmanlı'da sağlık
Osmanlı, İslam medeniyetiyle zirveye ulaşan tıp ilmini miras alıp onu daha ileriye taşıdı. İnsana ve insan sağlığına son derece önem veren devlet, memleketin en ücra köşelerine kadar hizmetini ulaştırdı. Hastalıklara karşı oldukça duyarlı olan II. Abdülhamid, sağlık alanında önemli atılımlar yaptı. İnşa ettirdiği tıp mektepleri, hastanelerin yanı sıra yurt içi ve dışındaki bilimsel çalışmaları desteklemesiyle ülkeyi ihya etti. 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olan Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Osmanlı'da sağlık hizmetlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 13.08.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
09:33