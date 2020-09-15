Selçuklu'nun başkenti Konya'nın ilk medresesi: İplikçi Camii
İplikçi Cami, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'nın ilk medresesiydi. İplikçi Camii'nin bitişiğinde 13. yüzyılda inşa edilen yapı, devrinde önemli bir ilim merkeziydi. Hatta öyle ki Mevlana ve babası Bahaddin Veled bu medresede ders vermişti. Peki, günümüze yalnızca küçük bir kümbeti intikal eden yapının tarihimiz açısından önemi neydi?
Giriş Tarihi: 15.09.2020
16:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
17:15
KONYA GEÇMİŞİNİ AYDINLATAN SELÇUKLU İZLERİ
Anadolu Selçuklu medeniyetine başkentlik yapan Konya'daki tarihi cami, medrese, külliye, han, hamam ve medreseler geçmişe ışık tutmakta. Alaaddin Camisi başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde toplam 72 tarihi cami, han, hamam, medrese, külliye ve türbe, geçmişi aydınlatıyor.
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KONYA’NIN İLK MEDRESESİ İPLİKÇİ CAMİİ
Konya Anadolu'da hüküm süren devletler için her daim ilim ve kültür merkeziydi. İlim merkezinin ilk yuvası
İplikçi Medresesi'nin tarihimiz açısından önemi büyüktü.
📌İplikçi Camii'nin kıble tarafında yakın sayılabilecek bir tarihte ortadan kalkmış olan İplikçi Medresesi, cami ile birlikte anılan bir yapıydı.
İplikçi Camii'ye nasıl gidilir?
📌Selçuklu medreselerinin bazıları Osmanlı devrine intikal etmeden yıkılıp yok olmuşlardı. Bazıları ise Osmanlılar zamanına ulaşmış, bu devirde hizmet yapmış fakat zamanımıza ulaşamamıştı. Bunlardan biri de günümüzde İplikçi Camii bitişiğinde bulunan
Anadolu Selçuklusu'nun ilk medresesiydi.
📌Büyük ölçüde yıkılmış olan medrese
Şemseddin Altun Aba İplikçi Camii'nin güneyine bitişik yapılmıştı.
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Kısaca tarihi
📌Alâeddin tepesinin doğusundaki Kürkçü mahallesinde yer alan ve
"Ebülfazl Mescidi" adıyla da bilinen İplikçi Camii'nin ilk inşa tarihi 13. yüzyıl olarak bilinmektedir. Pek çok kez farklı isimlerle zikredildi. Yapı önceleri ilk inşa eden Ebülfazl daha sonrasında Ahmed Bey Camii olarak anıldı.
Caminin bitişiğinde yer alan Altun Baba Medresesi ve yakınında da İplikçiler Çarşısı'nın bulunması neticesinde her iki yapı da önce İplikçiler, ardından
İplikçi adıyla meşhur oldu.
İPLİKÇİ CAMİİ KİM TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ?
Hacı Ebu Bekir tarafından 1332'de genişletilip, yenilenen İplikçi Cami ve medreseyi ilk olarak I I. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemseddin Altunba yaptırdı. Caminin kapısının üstündeki kitabede de yer almaktaydı.
📌1200 yıllarında II. Rükneddin Süleyman Şah, sipehsalarlarından Şemseddin Altun Aba tarafından yaptırılan medrese, vakfiyesinde görüleceği üzere mütevelli olarak "İplikçi oğlu"nun tayin edilmesinden dolayı,
İplikçi Medresesi olarak şöhret yapmıştı.
📌Bazı araştırmacılar caminin medreseden kısa bir süre sonra medresenin
bânisi olan Altun-aba tarafından yapıldığı görüşünü de benimsemektedir.
📌Bir yangın sonucunda harap olan yapının 1584 yılından önce tüccar
Hacı Emrullah tarafından tekrar tamir ettirildiği bilinmektedir.
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