Selçuklu'nun başkenti Konya'nın ilk medresesi: İplikçi Camii

Kısaca tarihi

📌Alâeddin tepesinin doğusundaki Kürkçü mahallesinde yer alan ve "Ebülfazl Mescidi" adıyla da bilinen İplikçi Camii'nin ilk inşa tarihi 13. yüzyıl olarak bilinmektedir. Pek çok kez farklı isimlerle zikredildi. Yapı önceleri ilk inşa eden Ebülfazl daha sonrasında Ahmed Bey Camii olarak anıldı.