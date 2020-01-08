Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus kimdir? Şifaiye Medresesi hakkında bilgi...

Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus, sağlam bir iradeye sahip, zeki bir devlet adamı idi. Kanunları adaletle tatbik ederdi. Onun devrinde emniyet, bolluk ve refah vardı. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının en büyüklerinden olan İzzeddin Keykâvus, Karadeniz'in en önemli ticaret limanı Sinop'u fethederek Sultanü'l Galip; Antalya'yı fethederek Sultanü'l Bahreyh unvanlarını aldı. Bunun yanı sıra Ermeni ve Trabzon krallıklarının vergiye bağlanması gibi önemli başarılara imza atarak, Selçuklu Devleti'nin gücünü ve itibarını artırdı.

Babası, I. Gıyâseddin Keyhusrev ölünce İzzeddin Keykâvus, Selçuklu tahtına çıkarıldı. Halife ona sultanlığını tasdik eden bir menşurla bir fütüvvet şalvarı gönderdi ve fütüvvet teşkilâtına alındığı bildirildi.