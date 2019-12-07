Şehrin ortasında saklı bir köşe: Beylerbeyi Bedevi Tekkesi
İstanbul'un en güzel semtleri arasında yer alan Beylerbeyi, kültür, sanat ve tarihi doku açısından oldukça zengindir. "
Çengelköy'ün sebzevatı, Beylerbeyi'nin teşrifatı, Kuzguncuk'un haşeratı, Üsküdar'ın hırdavatı..." Halk arasında bilinen bir söz… Halkının sakinliği, kibarlığı ve yardımseverliğiyle tanınan bu güzide semtte, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Refik Halat Karay, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu gibi pek çok ünlü edebiyatçımız da ikamet etmiş. Tarihi siluetin hâkim olduğu bu semt, ara sokaklarında İstanbul'un en sırlı mekânlarından sayılabilecek bir bedevi tekkesine de ev sahipliği yapar. Gelin bu sırlı köşedeki huzur dolu Beylerbeyi Bedevi Tekkesi'ne doğru bir yolculuğa çıkalım…
Giriş Tarihi: 07.12.2019
12:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
09:23
Evvel zaman içinde
olarak ortaya çıkan tarikat, zamanla diğer tarikatlarla karışmaması adına Ahmediye olarak anılmış. Mısır menşeli Bedeviyye nra bölgedeki en yaygın tarikat olma özelliğini halen sürdürmekte. , Bedeviyyelik so Şazeliyye'den
18. yüzyılda
göstermeye başlayan tarikat, faaliyet İstanbul'da kendisine yer edinememiş. Anadolu'da
başlıca esasları, Bedeviyyeliğin ve sünnete bağlı olmak, Kur'an namazı kılmak, kalbi ve zihni sürekli zikirle meşgul etmek, sıkıntılara karşı sabretmek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, misafire hürmet etmek ve mütevazı olmaktır. teheccüd
Beylerbeyi Bedevi Tekkesi 1854-55 yılında
Hüseyin Hıfzî Efendi tarafından kurulmuş. Hüseyin Hıfz î Efendi aynı zamanda tekkenin ilk şeyhi, günümüzde tekke bu isimle de anılıyor.
Beylerbeyi, İstavroz Deresi, Abdullah Ağa Mahallesi'ndeki tarihi çeşmenin bulunduğu köşeden yukarı doğru çıkıp ara sokaklarına daldığınız vakit, aynı zamanda sokağa da ismini veren Bedevi Tekkesi ile karşılaşıyorsunuz.
Tekke'de, geçmişte tevhîdhâne, haremlik, selâmlık, mutfak, türbe ve sarnıç bölümleri mevcutken günümüzde yalnızca
tevhîdhâne, haremlik ve selâmlık bölümü bulunuyor. Tekkenin Şâir Senîh Efendi'nin kaleme aldığı ve hattat Niyazi Efendi'nin hattı ile yazılmış bir de kitabesi var. Kitabede yazılı olan beyitler şunlardır:
"Seyh-i agâh reh-i hazret-i Ahmed Bedevî
O Hüseyin ismü ve Ali nesli ve neseb-i Zât-ı Şerif Yapdı birdergâh-ı nevdâire-i İstavroz'da oldu tevhîd-i Huda merkezi bu hayr-i münîf Söyle şu mısra-ı zibâ ile târih Senîh Eser-i pâk-i Hüseyin oldu bu dergâh-ı lâtîf"
Şair Senih Efendi
Kaynaklar ışığında Beylerbeyi Bedevi Tekkesi
Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Beylerbeyi Bedevi Tekkesi'nin şeyhi Hüseyin Hıfz
î Efendi'nin yetiştirdiği müritler, Çengelköy Bedevi Tekkesi ile Üsküdar Toptaşı'nda bulunan Bedevi Tekkesi'nin başındaydı. Hüseyin Hıfz î Efendi ve müritleri sahil boyunca Anadolu yakasının en güzel köşelerindeki tekkelerinde varlıklarını sürdürmüşler. Bedeviye tekkeleri genel itibariyle İstanbul'da ve bilhassa Üsküdar'da ilgi odağı olmuş. Ayrıca Mısır kökenli Bedeviyyelik, kültürler arası etkileşimi de sağlamış o dönemde. İstanbul'da Afrika kültürü ve "beylerbeyi teşrifatı" ile mecz edilen Bedeviyyelik, döneminde oldukça etkin bir roldeymiş.
‘Asitane’ konumundaki tekke
Beylerbeyi Bedevi Tekkesi, Anadolu yakasında bulunan tekkeler için
asitane konumunda olmuş. Farsça "kapı, eşik" anlamına gelen asitane kelimesi aynı zamanda Osmanlı devrinde bir tarikatın tam teşekküllü tekkelerini tanımlamak için de kullanılmış. Bu bilgiden yola çıkarak Beylerbeyi Bedevi Tekkesi'nin döneminde önemli bir merkez rolünde olduğunu anlıyoruz.
Kaynaklar, tekkenin inşasından önceki bir tarihe ait olduğu düşünülen kitabede, önceden de burada bir tekkenin olabileceğini aktarıyor. Ayrıca, Tekke'ye ait olduğu anlaşılan bir bakır kazanın, Abdülmecid'in kızı Cemile Sultan'ın dadısı
Şemsi Nur Hanım tarafından 1328/1910 yılında buraya vakfedildiği düşünülüyor.