Osmanlı’nın Ukrayna Seferi: Kamaniçe Kuşatması

🔹 1669 yılında Ukraynalı Petro'yu himaye altına aldıktan sonra IV. Mehmed'in bizzat başında bulunduğu ordu,1672 yılında Lehistan üzerine sefere çıkar.

🔸 Lehistan'a bağlı Podolya'nın merkezi olan Kamaniçe, dokuz gün süren kuşatmadan sonra fethedilir . Padişah IV. Mehmed, büyük olan kiliseyi camiye çevirir ve 1672 yılında ilk Cuma namazını burada kılar. Şehre bir kadı bir de beylerbeyi atar.

Lehistan ülkesi hakkında?

Polonya olarak bildiğimiz ülkeye Osmanlılar Lehistan olarak adlandırmıştır. Polonyalıların kurduğu bu devlet, X. Yüzyılda Slav ağırlıklı kavimlerin bir araya gelmesiyle tarihte yer almaya başlar.

Petro kimdir?

Ukrayna'da Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında kalan bölgenin lideridir. "Deli Petro" ile karıştırılmamalıdır.