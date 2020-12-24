Osmanlı'nın ilk yönetim merkezi: Bey Sarayı

Bey Sarayı, üç kıta ve yedi iklime yayılan imparatorluğun mihenk noktasıydı. Devlet yönetiminin merkezi olan bu tarihi yapı, Osmanlı'nın ilk sarayıydı. Tüm kritik kararlar, devletin kalbinin attığı bu yerde alınırdı. Padişahların çalışma mekanı olduğu gibi Molla Fenari, Süleyman Çelebi, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri gibi dönemin önemli âlimlerinin de bizatihi bulunduğu mekanlardan biriydi. Altı sultana ev sahipliği yapan Bey Sarayı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.