Osmanlı'nın ilk yönetim merkezi: Bey Sarayı
Bey Sarayı, üç kıta ve yedi iklime yayılan imparatorluğun mihenk noktasıydı. Devlet yönetiminin merkezi olan bu tarihi yapı, Osmanlı'nın ilk sarayıydı. Tüm kritik kararlar, devletin kalbinin attığı bu yerde alınırdı. Padişahların çalışma mekanı olduğu gibi Molla Fenari, Süleyman Çelebi, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri gibi dönemin önemli âlimlerinin de bizatihi bulunduğu mekanlardan biriydi. Altı sultana ev sahipliği yapan Bey Sarayı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 24.12.2020
19:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
19:37
PAYİTAHTIN GİZLİ HAZİNESİ
📌Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan ve kentte idare merkezi olarak kullanılan
Bey Sarayı ve çevresindeki tarihi doku ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.
📌Kuruluş döneminde önemli yere sahip olan sarayın gün yüzüne çıkarılma projesinde Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında bilim kurulu oluşturuldu. Burada Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Dr. Çağhan Keskin ve Hayri Fehmi Yılmaz yer alıyor.
📌 Proje,
"Bey Sarayı; Payitahtın Gizli Hazinesi" belgeseli ile başlayacak ve ardından bilim kurulunun yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Gelin, Bursa Bey Sarayı'nın tarihine daha yakından bakalım👇
Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Hisar semtinde yer alır.
📌
Bey Sarayı, üç kıta ve yedi iklime yayılan imparatorluğun nirengi noktasıydı. Devlet yönetiminin merkezi olan bu tarihi yapı Osmanlı'nın ilk sarayıydı.
📌 Edirne ve İstanbul'daki saraylardan daha önce
Osmanlı'ya ait birçok izi bağrında barındırdı.
Osmanlı tarihinde bilmeniz gereken ilkler
TOPLUM DÜZENİNİ YANSITIRDI
Bulunduğu yerde daha önce bir "tekfur sarayı" yapılıp yapılmadığına dair bilgiler kesin değildir.
📌Bursa'nın fethinin hemen ardından imar edilen şehre, Orhan bir de saray yaptırdı. Ömrünü gazalarda geçiren sultanın inşa ettirdiği bu yapı, görkem ve ihtişamdan ziyade
devlet ve toplum düzenini yansıttığı düşünülür.
📌Özellikle 14. yüzyılda en hareketli günlerin yaşandığı saray, sonradan eklenen yapılarla geliştirilerek
yeni bir çehreye büründü.
Bursa Bey Sarayı, eski iç kalenin içinde ve günümüzde garnizon komutanlığı ile orduevinin bulunduğu yerdeydi.
📌 Bursa Bey Sarayı, Osmanlı'nın devletleşme yolunda önemli bir yere sahipti. Yönetimin yanında
tarih ve kültür merkezi oldu. Burada sultanlar ve devrin âlimleri meşveret meclisleri oluşturdu.
📌 Bu saray, padişahların çalışma mekanı olduğu gibi
Molla Fenari, Süleyman Çelebi, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri gibi dönemin önemli âlimlerinin de bizatihi bulunduğu mekanlardan biriydi.
Emir Sultan kimdir?
KRİTİK KARARLAR BURADA ALINIRDI
📌 Osmanlı'nın ilk idare merkezi olan bu sarayda divan-ı hümayun toplanır ve kritik kararlar alınırdı.
📌Sarayda toplanan divan üyeleri arasında
üç vezir, kazasker, Rumeli başdeftardarı, nişancı yer alırdı.
Yükselme devrinde sarayın hizmetlerini başta sipahi süvariler, kapıcılar, çavuşlar, farklı doğancı sınıfları olmak üzere, azık ve azık gereçlerini temin edenler, mutfak görevlileri, hizmetkarlar, hazinedarlar, defterdarlar, silahtarlar, harem görevlisi hadımlar ve hadım ağaları ile birlikte binlerce kişi görmekteydi.