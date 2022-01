Osmanlı'nın Endülüs'ün sürgün Müslümanlarına yardımı

İspanya'daki Hristiyan idarecilerin getirdikleri yeni yasaklar ise şöyleydi:



Moriskoların yaşadığı her merkeze en az in iki Hristiyan ailesi yerleştirilecek ve bu aileler Moriskoları kontrol edebilmek için istedikleri zaman onların evlerine girebilecekler

Moriskoların on bir yaşından küçük çocukları alınarak muhtelif bölgelerdeki kilise okullarına yerleştirilecek

Üç sene içerisinde herkes İspanyolcayı öğrenecek, Arapça kesinlikle konuşulmayacak

Kadınlar peçelerini ve çarşaflarını atacaklar, kıyafetler tamamen Hristiyan İspanyollarınkine uydurulacak

Evlerde Arapça kitaplar bulundurulmayacak