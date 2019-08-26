Osmanlı'da kurulan spor kulüpleri

Gençleri hayatla mücadeleye ve askerî seferlere alıştırma amacıyla kurulan kulübün adını biliyor musunuz? Ya da Beşiktaş'ın tescil edilen ilk Türk spor kulübü olduğunu? Osmanlı döneminde spor önem verilen konulardan biriydi. İlk dönemlerde yapılan spor faaliyetleri daha çok savaş eğitimi üzerineydi. Öyle ki eğitim veren spor tekkeleri bulunurdu. Zamanla Osmanlı'da geleneksel spor örgütlenmesinden kulüpleşmeye geçiş oldu. Bugün faaliyet gösteren pek çok spor kulübü ya da derneği de Osmanlı döneminde kuruldu. İşte Osmanlı'da kurulan spor kulüpleri...