Kim geldi pencerelerinin tarihi geçmişi

🔸 Değişik Türk lehçelerinde ev, iv, üw, öy, üy, eb, ep ve öm gibi şekillerde görülen ev kelimesinin sözlük anlamı "barınak, çadır" olup bazı lehçelerde "kadın" ve "aile" manalarına da gelir.

🔸 Ev ismi bir mimari yapıdan çok içinde insan, aile, hatta hayvan barındıran mekanı ifade eder; bu basit bir çerge olabileceği gibi bir saray da olabilir.

🔸 Kur'an'daki, "Allah hayvanların derilerinden sizin için evler (büyût) yaptı" âyetinde (en-Nahl 16/80) deri çadırlar ev olarak nitelendirilmiştir.