Kanuni’nin sadrazamı Kara Ahmed Paşa neden idam edildi?

Kanuni'nin vezirlerinden biri olan Kara Ahmed Paşa, 28 Eylül 1555'te idam edildi. Fakat ani gelişen ve sebepleri tam manasıyla tayin edilemeyen bu idamın arkasından döneminde ve sonrasında pek çok farklı görüş ortaya atıldı… Peki, yükseliş döneminin en önemli sadrazamlarından Kara Ahmed Paşa neden idam edildi? Şehzade Mustafa'nın ölümü ile Ahmet Paşa idamı arasında ne gibi bir ilişki vardı?