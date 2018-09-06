James Bond’un 6-7 Eylül Olaylarıyla ne ilgisi var?

Ian Fleming, İkinci Dünya Savaşı'nda orduya alındı ve istihbarat görevlisi olarak çalıştı. Amiral John Henry Godfrey'in asistanı olarak donanmada görev alan Fleming, 1944 yılında "30 Commando" adıyla bilinen elit komando timinin beyin takımının başına geçirildi.

Verdiği başarılı emirler ve üstün plânlama zekâsı sayesinde kısa sürede istihbaratın en güvenilen subaylarından biri oldu. Ardından başka bir elit komando bölüğü olan "T-Force"un yönetimi kendisine verildi.

Askeri istihbarat alanında yaşadığı bu tecrübeler, sonraki yıllarda James Bond romanlarında kullanacağı pek çok veri ve senaryo için kendisine alt yapı oluşturdu.