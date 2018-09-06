James Bond’un 6-7 Eylül Olaylarıyla ne ilgisi var?
Yarattığı 007 kod adlı MI6 ajanı
"James Bond" karakteriyle dünyaca ünlü bir fenomen haline gelen Britanyalı yazar Ian Fleming, romanlarının alt yapısını sahip olduğu istihbarat tecrübesiyle oluşturuyordu. Fleming, 1955'te gerçekleşen ve Türkiye'de büyük bir infial yaşanmasına sebep olan 6-7 Eylül Olayları sırasında, Beyoğlu'ndaydı. İstanbul'da olma sebebini hiçbir zaman kesin olarak açıklayamayan Fleming'in 6-7 Eylül Olaylarında parmağı var mıydı?
Giriş Tarihi: 06.09.2018
17:40
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
10:55
1908 yılında doğan Britanyalı gazeteci Ian Lancaster Fleming, 007 kod adlı MI6 ajanı
"James Bond" karakteriyle dünyaca ünlü bir yazar.
Ian Fleming, deniz subayı olarak görev yapan yazar ağabeyi Peter Fleming gibi İngiltere'nin Eton Koleji'nden mezun oldu ve buradan Kraliyet Askeri Akademisi'ne devam etti.
Askeri Akademi'nin kendisine uygun olmadığını fark eden Fleming, kısa süre sonra buradan ayrıldı ve Reuters'ın ekonomi haber servisinde editör olarak görev yaptı.
Ian Fleming, İkinci Dünya Savaşı'nda orduya alındı ve istihbarat görevlisi olarak çalıştı. Amiral John Henry Godfrey'in asistanı olarak donanmada görev alan Fleming, 1944 yılında
"30 Commando" adıyla bilinen elit komando timinin beyin takımının başına geçirildi.
Verdiği başarılı emirler ve üstün plânlama zekâsı sayesinde kısa sürede istihbaratın en güvenilen subaylarından biri oldu. Ardından başka bir elit komando bölüğü olan
"T-Force"un yönetimi kendisine verildi.
Askeri istihbarat alanında yaşadığı bu tecrübeler, sonraki yıllarda James Bond romanlarında kullanacağı pek çok veri ve senaryo için kendisine alt yapı oluşturdu.
Gazetecilik ve istihbarat tecrübelerinden faydalanarak yarattığı, 007 kod adıyla anılan gizli ajan James Bond karakteri, ona dünya çapında ün kazandırdı. İlk Bond romanı olan
"Casino Royal"i 1953 yılında yayımladı ve bu roman kısa sürede üç baskı yaptı.
"Rus ruletinin tamamiyle aynısıydı. Korku dürtüydü. Onlar için ilerlemek geri çekilmekten daima güvenliydi. Düşmana karşı ilerlersin ve mermi seni belki ıskalayabilir. Geri çekilirsen, yan çizersen, ihanet edersen mermi asla ıskalamaz."
1953-1966 yılları arasında 11 Bond romanı daha yazan Fleming'in Bond serisi, 100 milyon adedin üzerinde sattı ve dünyanın en çok okunan kitapları arasına girdi. Fleming'in Bond serisinden son iki kitabı ise, vefatından sonra yayımlandı.
James Bond romanlarının yanı sıra, iki kısa hikâye kitabı bulunan Fleming, The man from U.N.C.L.E. adlı ikinci bir casusluk romanı serisine daha sahip. 1957 yılında kurgu olmayan romanı The diamond cities'i yazan Fleming, 1964 yılında Chitty chitty bang bang adlı bir çocuk romanı yayımladı.
Ian Fleming, Times gazetesinin 2008 yılında yayımladığı
"1945'ten bu yana en iyi 50 İngiliz yazar" listesinde 14'üncü sırada yer aldı.
Sinemaya uyarlanan efsane karakter James Bond, beyaz perdede yedi ayrı aktör tarafından, 26 filmde canlandırıldı.
1962 yılında vizyona giren Dr. No'dan bu yana devam eden film serisi, dünya tarihinin en uzun sinema serilerinden biri olma başarısını elde etti.
"Birinci kez rastlantıdır. İkincisinde değildir. Üçüncüsü ise, düşman davranışıdır."