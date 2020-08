James Bond’un 6-7 Eylül Olaylarıyla ne ilgisi var?

James Bond romanlarının yanı sıra, iki kısa hikâye kitabı bulunan Fleming, The man from U.N.C.L.E. adlı ikinci bir casusluk romanı serisine daha sahip. 1957 yılında kurgu olmayan romanı The diamond cities'i yazan Fleming, 1964 yılında Chitty chitty bang bang adlı bir çocuk romanı yayımladı.

Ian Fleming, Times gazetesinin 2008 yılında yayımladığı "1945'ten bu yana en iyi 50 İngiliz yazar" listesinde 14'üncü sırada yer aldı.