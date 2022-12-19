Halil İnalcık'ın gözünden "Rönesans Avrupası"

"Hocaların Hocası" ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan merhum Prof. Dr. Halil İnalcık tarih denizinde yüzen bir bilgeydi. Tarih ilminin muhtelif pek çok dalı ile yakinen ilgilenen ve disiplinli bir bilim insanı olan İnalcık, Avrupa tarihi üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla çok önemli, tarafsız ve bilimsel tespitler yaptı. Avrupa'nın yükselmesini ilk elden etkileyen Rönesans meselesine dair müstakil bir eser de yayınlayan İnalcık'ın Rönesans hakkındaki görüşlerini bir araya getirdik.