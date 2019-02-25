Düşünce dünyamızda derin izler bırakan ilim adamı Kemal Karpat

📌 Osmanlı'nın son döneminde Balkanlar'da kurulan devletler kendi milletleri dışında kalan toplulukları göçe zorladılar. Bir zamanlar Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde kalan Balkanlar'dan göç eden Türklerin sığınağı, Anadolu toprakları oldu. Bu insanlar için yeni bir hayat kurma mücadelesi verdiler. Bu mücadeleyi verenler arasında, dünyaca tanınmış tarihçi Kemal H. Karpat da bulunuyor. Romanya'dan Türkiye'ye gelişlerini Karpat şöyle anlatır:

"Kardeşim Cemal ve bir dereceye kadar ben, baba evinde varlıklı, mutlu bir ailenin çocukları olarak geçirdiğimiz güzel çocukluk yıllarından sonra, rejim değişikliği ve yabancı bir ülkede Türk azınlığın bir parçası olarak çok ağır ve acı günler geçirdik. Ben Romanya'dan ayrılarak Türkiye'ye gelmekle rejim değişikliğinin getirdiği acıları, ailemin ve maddi varlığımızın dağılmasıyla tattım. Romanya'da, eskiden beş yüz yıl Osmanlı toprağı olan Dobruca'da kalan kardeşim Cemal ise babadan kalma evimizin elinden alınması ve annemizin sokağa atılması ile acıları birdenbire köküne kadar tattı."