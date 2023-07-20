Haçlılar'a diz çöktüren sultan: Şecerüddür

🔸 Kaynaklarda tam adı geçmeyen Şecerüddür, Arapçada şecere(ağaç) ve ed-dür (inci) köklerinden gelmekte olup "İnci Ağacı" manasındadır. Böyle isimlendirilmesinin sebebi de onun inci tutkusudur. Şecerüddür, tüm kıyafet ve mendillerinde inci işlemelerini tercih etmiştir.

🔸 Zekâsı kadar güzelliği ile de dikkat çeken Şecerüddür, ince işlere hakimliği, becerisi, hırsı ve azmi ile öne çıkmış ve Melik Kâmil'in veliahttı ve Bahri Memlükleri'nin emiri Salih Necmeddin Eyyub'u etkilemiştir. Salih Necmeddin onu cariyesi yapmıştır. Şecerüddür'ün Halil isminde bir oğlu olunca Ummu'l Halil unvanını almıştır.