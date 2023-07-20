Haçlılar'a diz çöktüren sultan: Şecerüddür
Anadolu'da köle pazarından Mısır'a cariye olarak getirilen Şecereddür tarihe yön veren kadın sultanlardan biri... 13. yüzyıla damga vuran Sultan, Moğol ve Haçlı ordularıyla olan mücadelelerinde gösterdiği siyasi başarısıyla öne çıkar. Ömrü boyunca İslam birliği ve milleti için birçok zorluğa göğüs geren lakin acı bir sonla hayata veda eden kahraman Türk sultanımızı yakından tanıyalım.
Giriş Tarihi: 21.07.2023
11:33
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
12:52
Cariyelikten sultanlığa: Şecerüddür
🔸 Anadolu'da
köle pazarından Mısır'a cariye olarak getirilen Şecereddür, tarihe yön veren kadın sultanlardan biri...13. yüzyıla damga vuran Sultan, olan mücadelelerinde gösterdiği siyasi başarısıyla öne çıkar. Moğol ve Haçlı ordularıyla
🔸 Ömrü boyunca
İslam birliği ve milleti için birçok zorluğa göğüs geren lakin acı bir sonla hayata veda eden kahraman " Türk sultanımızı" yakından tanıyalım.
🔸 Resmiyette
üç ay kadar tahtta kaldığı yazan Şecerüddür'ün iktidarı cariyelik döneminde aldığı eğitimlerdeki başarısıyla 20 yıl kadar bir tecrübeye dayanmaktadır.
🔸 Cariyelik zamanında
yapmıştır. saltanat naipliği, vezirlik ve en üst makamlardan olan hucdaşlık
📌
Hucdaşlık nedir?
Memluk Devleti'nde emir, vali, vezir yardımcısı gibi makamlarda bulunan fikir danışılan devlet görevlilerine verilen addır.
🔸 Meşhur Mısırlı alim
ye göre Memluk toplum yapısı yediye tabakadan oluşuyordu. Bu tabakaların en üstünde devlet yöneticileri bulunup bunlar Makrizi' olmak zorundaydı. Gayrimüslim Kölemenler'den
🔸 İleride Mısır'da Eyyubi Devleti'ni fes edip
Memluk Devleti'ni kuracak bu tabaka, Şecerüddür ile başlayıp tarihte adını duyuran Memluk sultanlarından gibi hosdaşlarıyla altın çağını yaşayacaktır. İzzeddin Aybeg, Baybars, Kalavun, Kuntuz
📌 Hoşdaş ne demektir?
Memluk bürokrasinde kullanılan bu ifade Farsça efendi, hoca, reis manasında hâce köküyle Türkçe –daş ekinin birleşmesiyle oluşur. Bu ifade askeri teşkilatta aynı emir veya efendinin altında eğitim görmüş kişilerin birbirleri arasındaki dayanışma ve istişare için kullanılan bir sıfattır.
🔸 Kaynaklarda tam adı geçmeyen Şecerüddür, Arapçada
şecere(ağaç) ve ed-dür (inci) köklerinden gelmekte olup manasındadır. Böyle isimlendirilmesinin sebebi de onun "İnci Ağacı" . Şecerüddür, tüm kıyafet ve mendillerinde inci işlemelerini tercih etmiştir. inci tutkusudur
🔸 Zekâsı kadar güzelliği ile de dikkat çeken Şecerüddür, ince işlere hakimliği, becerisi, hırsı ve azmi ile öne çıkmış ve Melik Kâmil'in
ve veliahttı Bahri Memlükleri'nin emiri etkilemiştir. Salih Necmeddin onu cariyesi yapmıştır. Şecerüddür'ün Halil isminde bir oğlu olunca Salih Necmeddin Eyyub'u unvanını almıştır. Ummu'l Halil
🔸 Memluk kuralları gereği doğum yapan cariyelere
denen azatlık belgesi verilirdi. Şecerüddür ıtıknamesini alıp hür olduktan sonra Salih Necmeddin ile nikahlanır ve ıtıkname olarak onun naiplik, sürgün ve hükümdarlık dönemlerinde yanında olur. "Sultan"
🔸 Melik Kâmil, Haçlı seferi için Suriye'ye giderken veliahttı Salih Necmeddin'i naip atar. Sultan'ın naiplik sürecinde
satın alması Melik Kâmil'i tahtı için endişeye düşürür ve oğlunu veliahtlıktan azledip Eyyubi devletinin Anadolu'nun güneydoğusundaki topraklarına sürgün eder. bin Memluk