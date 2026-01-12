Bir mana geçişi: Cümle kapısı

1 /9













◾ İnsan için merak uyandıran nesneler her zaman bir bilinmezlik içerir. Bir giriş nesnesi olan kapılar bu anamda insanın merak duygusunun ilk durağı olmuştur.

◾ Bir eve, şehre ve hayata kapıdan girilir, yine kapıdan çıkılır. İşte bu gibi hasletler her medeniyette kapıya yüklenen anlamın değişiklik göstermesine sebep olmuştur.

İSLAM MİMARİSİ NEDİR?