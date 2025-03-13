Edebiyatımızda Ramazan-ı Şerif'in rolü

Soru: Peki biz bunları hangi metinlerde görebiliyoruz?

Mustafa Akar:

Bu husus bilhassa eski seyyahların metinlerinde kendini gösterir. Bu kitaplarda Ramazan bahsi çok ilginçtir. İnsanların hilalini gözlediklerini anlatırlar. O zamanlar imkânlar kısıtlıydı. Yani şimdiki gibi teknoloji, enformasyon bu kadar gelişmemişti. Hatta teknolojiye dair hiçbir iz yoktu. İnsanlar Ramazan'ın gelişini anlamak için hilali gözlemeye çıkıyorlar ve bununla da yetinmiyorlar aynı zamanda geceleri sokağa çıkmaya başlıyorlardı. İstanbul'u ve elektrik olmadığını düşünün. Diğer bütün bu teknolojik ve sosyal imkânların olmadığını düşünün. Bir mahalleden başka bir mahalleye geçmek dahi büyük bir problemdi. Hatta Fatih'ten Üsküdar'a geçmek çok daha büyük bir problemdi. Dolayısıyla bu hayatın içerisinde Ramazan bir neşeyi, bir sosyal birlikteliği ve bütünlüğü getiriyordu.

RAMAZAN AYININ EDEBİYATLA BULUŞMASI: RAMAZANİYYELER