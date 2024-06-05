Bağdat: Dicle kenarında bir inci

◼ Şehrin tam merkezinde ise halifelik sarayı ve Mansur Camii vardı. Bağdat'ta her yol saraya ve camiye çıkıyordu. Halife Mansur şehir için evvela "Medinetü's Selam" adını kullansa da zamanla bölgenin eski ismi olan Bağdat'ta karar kıldı.

◼ Tarımsal manada epey gelişenlik gösteren şehir, Dicle ile süslenmiş yemyeşil bir abideyi andırıyordu. Zamanla Bağdat her türlü ticari eşyanın merkezi, bölgenin ilmi beşiği ve kitapçıların diyarı olmuştu.