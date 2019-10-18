Azerbaycan'ın bağımsızlık öyküsü

Bundan bir asır önce Azerbaycan halkı, Çarlık Rusya'nın yıkılması sonucu bağımsızlığını ilan etmiş ve Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyetini kurmuştu. Bağımsızlıklarını ilk olarak Osmanlı'nın tanıdığı bu genç devlet, iki yıl sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi. 70 yıl sonra Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun.