Aliya İzzetbegoviç'in hatıralarıyla dolu evi
Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in yaşadığı mütevazı ev, bizlere onun hayatından önemli kesitler sunar. Ömrünü İslam düşüncesine ve Bosna'nın bağımsızlığına adayan lider, son yüzyılın en büyük önderleri arasında gösterilir.
Giriş Tarihi: 19.10.2022
11:33
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
11:41
🔷 Bosna Bağımsızlık mücadelesinin zirve ismi ve önderi Aliya İzzetbegoviç, son yüzyılın en büyük siyaset adamları arasında gösterilir.
Aynı zamanda iyi bir okur ve düşünür olan bilge ismin yazdığı kitaplarla İslam düşüncesinde önemli bir yeri vardır.
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1925 yılında Bosna'da doğan Aliya, 78 yıl süren mücadele dolu hayatının ardından arkasında bağımsız bir Bosna bırakarak 2003 yılında vefat etti. "Bilge Kral" hayatının büyük bir bölümünü Saraybosna'daki evinde geçirir.
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in hayatı ve sözleri
🔷 Aliya'nın yaşadığı bu ev mütevazılığı ve sadeliği ile dikkat çeker.
Vefatından sonra korunan ev, tarihe büyük bir hatıra olarak kalır. Aliya'nın hiçbir yerde yer almayan fotoğrafları da evinde yer alır.
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Bir Bilgi
Evin ilk katı günümüzde
Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) tarafından kullanılıyor.
Aliya İzzetbegoviç'in hatıralarından alıntılar
🔷 Aliya İzzetbegoviç'in okuduğu Kur'an-ı Kerim onun bıraktığı şekilde muhafaza edilir. Çocukluğunda gittiği
Kur'an Kursu'nda yüce kitapla tanışan Aliya, "Tarihe Tanıklığım" kitabında namaz ve Kur'an ile olan ilişkisini şu anısıyla anlatır:
Aliya İzzetbegoviç'ten unutulmayacak 30 söz
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"Rahmetli annem çok dindar bir kadındı ve dine olan bağımlığımımı -kısmen- ona borçluyum. Sabah namazlarını hiç aksatmadan tam vaktidne kalkar ve beni de kaldırırdı ki, ben de yakınımızdaki mahalle camisi olan Hadzijska Camii'ne gidebileyim. 12-14 yaşlarındaydım, doğaldır ki, kalkıp kalkmamak konusunda tereddüt ederdim ama özellikle bahar sabahlarında eve hep mutlu dönerdim. Güneş doğmak üzere yaşlı imam Mujezinovic camide olurdu. Sabah namazının ikinci rekatında daima Kur'an'ın harika surelerinden biri olan Rahman Suresi'ni okurdu. Taze bahar sabahındaki o cami, sabah namazında okunan Rahman Suresi ve civarındaki herkesin saygı duyduğu o alim; uzun zaman önce geçip gitmiş olan yılların sisleri arasında hala net bir biçimde görebildiğim en güzel görüntüleri oluşturmaktadır."
Aliya İzzetbegoviç'in "Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar" eserinden alıntılar
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Aliya'nın sağlık sorunları nedeniyle 2000 yılında siyaseti bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve fikir alışverişinde bulunduğu odada bugün, kendisine takdim edilen hediyeler sergilenir.
🔹 Bir Bilgi
Aliya sağlık sorunları nedeniyle 2000 yılında siyaseti bıraksa da 1990 yılında kurduğu Demokrat Demokratik Eylem Partisi (SDA) siyaseti bıraktı. Kurduğu parti bugün dahi Bosna'da siyasi faaliyetlerine devam ediyor.
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