Aliya İzzetbegoviç'in hatıralarıyla dolu evi

🔷 Bosna Bağımsızlık mücadelesinin zirve ismi ve önderi Aliya İzzetbegoviç, son yüzyılın en büyük siyaset adamları arasında gösterilir. Aynı zamanda iyi bir okur ve düşünür olan bilge ismin yazdığı kitaplarla İslam düşüncesinde önemli bir yeri vardır.

🔷 1925 yılında Bosna'da doğan Aliya, 78 yıl süren mücadele dolu hayatının ardından arkasında bağımsız bir Bosna bırakarak 2003 yılında vefat etti. "Bilge Kral" hayatının büyük bir bölümünü Saraybosna'daki evinde geçirir.